Cheltuielile militare globale vor continua să crească, ajungând la 2,9 trilioane de dolari în 2025

Pentru al unsprezecelea an consecutiv, cheltuielile militare globale sunt în creștere, ajungând la 2,9 trilioane de dolari (aproape 2,5 trilioane de euro) în 2025 potrivit unui raport publicat luni, 27 aprilie, de Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI). Cei mai mari trei contributori - Statele Unite, China și Rusia - au reprezentat mai mult de jumătate din total - 1,48 trilioane de dolari.

Creșterea a ajuns la 2,9% într-un an, în ciuda scăderii cheltuielilor militare americane, care a fost în mare parte compensată de creșterile din Europa și Asia într-un "alt an marcat de războaie și intensificarea tensiunilor", explică Lorenzo Scarazzato, cercetător la Sipri, pentru AFP.

"Povara militară" – adică ponderea din produsul intern brut (PIB) global alocată cheltuielilor militare – este cea mai mare din 2009. "Totul indică faptul că lumea se simte mai puțin în siguranță și cheltuiește mai mult pentru forțele sale armate pentru a face față contextului global", notează cercetătorul.

Statele Unite au cheltuit 954 de miliarde de dolari (aproximativ 815 miliarde de euro), cu 7,5% mai puțin decât în ​​2024, dar această scădere se datorează în principal faptului că nu a fost aprobat niciun nou ajutor financiar militar pentru Ucraina, spre deosebire de cei trei ani precedenți, când fusese promis un total de 127 de miliarde de dolari.

Se preconizează că această scădere va fi, de asemenea, de scurtă durată, deoarece Congresul SUA a aprobat cheltuieli de peste 1 trilion de dolari pentru 2026, iar aceasta ar putea ajunge la 1,5 trilioane de dolari în 2027 dacă propunerea bugetară a lui Donald Trump va fi adoptată.

Principalul motor al acestei creșteri globale a venit din Europa (inclusiv Rusia și Ucraina) și a înregistrat o creștere de 14% a cheltuielilor, până la 864 de miliarde de dolari.

"Acest lucru poate fi explicat prin doi factori majori. Unul este războiul în desfășurare din Ucraina, iar celălalt este retragerea Statelor Unite din Europa", a declarat Scarazzato. "[Statele Unite] împing Europa să își asume o mai mare responsabilitate pentru propria apărare".

A patra țară din lume din punct de vedere al cheltuielilor, Germania și-a mărit cheltuielile cu 24% până în 2025, ajungând la 114 miliarde de dolari. Spania și-a mărit, de asemenea, semnificativ cheltuielile, cu 50%, la 40,2 miliarde de dolari, depășind 2% din PIB pentru prima dată din 1994.

Cheltuielile Rusiei au crescut cu 5,9%, ajungând la 190 de miliarde de dolari, sau 7,5% din PIB. Între timp, Ucraina și-a majorat cheltuielile cu 20%, ajungând la 84,1 miliarde de dolari, sau 40% din PIB.

În ciuda tensiunilor continue din Orientul Mijlociu, cheltuielile din această regiune au crescut doar marginal, cu 0,1%, ajungând la 218 miliarde de dolari. În timp ce majoritatea țărilor din regiune și-au mărit cheltuielile, Israelul și Iranul le-au redus efectiv. În cazul Republicii Islamice, cheltuielile au scăzut cu 5,6%, la 7,4 miliarde de dolari, dar acest lucru s-a datorat în principal inflației anuale ridicate de 42%. Cheltuielile au crescut în termeni nominali.

Pentru Israel, scăderea de 4,9%, la 48,3 miliarde de dolari, reflectă relaxarea războiului din Gaza în urma armistițiului cu Hamas în ianuarie 2025, au explicat cercetătorii, menționând în același timp că cheltuielile au rămas cu 97% mai mari decât în ​​2022.

În regiunea Asia-Oceania, cheltuielile au totalizat 681 miliarde de dolari, o creștere de 8,5% față de 2024 - cea mai mare creștere anuală din 2009.

"Principalul jucător" din regiune este China, care și-a mărit cheltuielile pentru armament în fiecare an în ultimele trei decenii și va fi cheltuit aproximativ 336 de miliarde de dolari până în 2025, notează cercetătorul SIPRI. "Dar interesul provine probabil din reacția anumitor alte state, precum Coreea de Sud, Japonia și Taiwan, la amenințarea percepută", a afirmat el.

Japonia și-a majorat astfel cheltuielile militare cu 9,7%, ajungând la 62,2 miliarde de dolari în 2025, sau 1,4% din PIB - cea mai mare pondere din 1958 - în timp ce Taiwanul și-a majorat cheltuielile cu 14%, ajungând la 18,2 miliarde de dolari.

Dinamica din regiunea Asia-Oceania se explică prin creșterea tensiunilor geopolitice și prin dorința mai multor țări de a-și consolida securitatea în fața Chinei. Coreea de Sud, de exemplu, a continuat să-și mărească bugetele militare, la fel ca și Australia, care a anunțat noi investiții în apărare.

Experții SIPRI subliniază că această tendință ar putea continua în următorii ani, pe măsură ce rivalitățile regionale se intensifică, iar modernizarea forțelor armate rămâne o prioritate pentru multe guverne.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA