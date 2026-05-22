China-Serbia - o alianță strategică la ușa UE

Președintele chinez Xi Jinping continuă să primească lideri internaționali în această lună mai. După omologii săi americani și ruși, Donald Trump și Vladimir Putin, președintele sârb Aleksandar Vucici va vizita Beijingul în perioada 24-28 mai, scrie publicația francetă L'Express.

Serbia și China vor avea ocazia să-și consolideze relația, care a devenit foarte strânsă în ultimul deceniu.

Când China a lansat ambițioasa sa inițiativă "Noile drumuri ale mătăsii" în 2013, aceasta a vizat Serbia, o poartă majoră de acces la piața economică a Uniunii Europene (UE). De atunci, Beijingul a investit peste 8 miliarde de dolari (6,9 miliarde de euro) în construcția de autostrăzi, poduri și infrastructură feroviară în Serbia. De asemenea, s-au făcut investiții într-o mină de cupru, o mină de aur și o oțelărie. Până în 2024, investițiile străine directe chineze în Serbia ajunseseră la 32%. Cu zece ani mai devreme, acestea erau de doar 2%. Acum cele două țări sunt legate printr-un acord de liber schimb semnat în 2024.

Aliat strategic în probleme economice, China a făcut recent din Serbia un partener militar. În martie, națiunea balcanică și-a adăugat în arsenalul său rachete supersonice chinezești, relatează "Bloomberg".

Deși Belgradul a comandat deja avioane de vânătoare Rafale de fabricație franceză, ar putea achiziționa și avioane de vânătoare chinezești. Acesta este un subiect care se așteaptă să fie discutat în timpul întâlnirii dintre Aleksandar Vucici și Xi Jinping. Între 2021 și 2025, Serbia a importat 61% din armamentul său din China, depășind cu mult cele 12% importate din Franța.

Cele două națiuni s-au sprijinit reciproc chiar și pe probleme politice. Belgradul apără revendicările Beijingului cu priviree la Taiwan. "Avem o poziție clară și simplă cu privire la integritatea teritorială a Chinei. Da, Taiwanul este China", a declarat Aleksandar Vucic în timpul întâlnirii sale cu Xi Jinping din mai 2024.

În schimb, China susține refuzul Serbiei de a recunoaște independența Kosovo, care a făcut secesiune în 2008.

Dacă China reușește să-și extindă influența economică până la ușa UE, situația este la fel de avantajoasă și pentru Serbia. În calitate de țară nemembră NATO, Serbia trebuie să-și asigure propria apărare într-un context geopolitic incert.

Mai presus de toate, relația Serbiei cu UE, pentru care este candidată din 2012, s-a deteriorat. Uniunea condiționează câteva milioane de euro din finanțare și ajutor pentru reforme democratice privind statul de drept și independența sistemului judiciar, pe care Belgradul nu le pune în aplicare. China, pe de altă parte, este mai puțin interesată de aceste chestiuni de politică internă ale Serbiei.

Însă această alegere de parteneriat a stârnit reacții puternice în rândul cetățenilor după ce copertina de beton a unei gări din orașul Novi Sad, nordul Serbiei, renovată de companii chineze, s-a prăbușit într-un accident soldat cu 16 morți în noiembrie 2024. Tragedia a dus la demonstrații uriașe în toată țara, participanții denunțând lipsa controlului guvernamental asupra acestor construcții.

Este adevărat că europenii se luptă să gestioneze acest acord sino-sârb. Pe de o parte, UE este cel mai mare partener comercial al Serbiei, ceea ce este liniștitor la Bruxelles. În 2024, aceasta a reprezentat 62% din exporturile sârbe și 56% din importuri. Pe de altă parte, însă, UE este îngrijorată de influența tot mai mare a Chinei în economia sârbă, avertizând că investițiile chineze sporite în Serbia ar putea pune în pericol apartenența sa la alianța europeană.

Sursa: RADOR RADIO ROMANIA