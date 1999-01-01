Christine Lagarde (BCE): „Inflația se va stabiliza la 2% pe termen mediu”

Președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, spune că eforturile de a tempera inflația au dat rezultate, subliniind că rata a coborât semnificativ față de vârful de 10,6% consemnat în anul 2022, potrivit ANSA (Italia).

„Continuăm să prevedem că inflația se va stabiliza la obiectivul nostru de 2% pe termen mediu. Prin urmare, am decis să menținem neschimbate cele trei rate ale dobânzii de referință ale BCE la reuniunea noastră de politică monetară de la începutul acestei luni”, a declarat președintele BCE, Christine Lagarde, într-o audiere în fața Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare (ECON) a Parlamentului European.

„Putem constata că eforturile noastre de a reduce inflația au fost eficiente. Inflația a scăzut semnificativ de la vârful de 10,6% atins în octombrie 2022”, a adăugat Lagarde.

„Inflația prețurilor alimentelor a fost mai mare decât inflația măsurată de Indicele Armonizat al Prețurilor de Consum de la mijlocul anului 2022. Privind în perspectivă, prevedem că va continua să scadă și se va stabiliza ușor peste 2% până la sfârșitul anului 2026", a declarat Lagarde în cadrul audierii.

„Se estimează că economia a crescut cu 0,3% în trimestrul al patrulea al anului trecut și cu 1,5% în 2025 în ansamblu, depășind previziunile făcute la începutul anului pentru 2025”, a continuat președintele BCE. „Creșterea din trimestrul al patrulea a fost determinată în principal de cererea internă, un rol cheie fiind jucat de activitatea din domeniul serviciilor, în special în sectorul informației și comunicațiilor. Sectorul manufacturier a avut performanțe mai slabe, dar, per total, a continuat să demonstreze rezistență la impactul creșterii taxelor și al incertitudinii geopolitice, în timp ce sectorul construcțiilor câștigă treptat avânt”, a adăugat Christine Lagarde.

Sursa: Rador Radio România