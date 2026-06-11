Cinci țări propun înăsprirea unor reguli de aderare la UE

Olanda, Franța, Germania, Luxemburg și Belgia au solicitat reguli mai stricte în viitoarele tratate de aderare la Uniunea Europeană, potrivit unui document de lucru consultat de Belga.

Aceste țări doresc să prevină regresul democratic într-o țară odată ce aderarea este aprobată.În ultimele săptămâni, în cadrul UE au circulat mai multe propuneri de revizuire a procesului de aderare, la 13 ani de la sosirea celui mai nou membru, Croația.

UE a început elaborarea tratatului de aderare pentru Muntenegru, care ar trebui să devină al 28-lea stat membru. Cei cinci semnatari vor să tragă învățăminte "din experiențele trecute", spun ei, fără a menționa explicit experiența ungară din era Orbán.

"Cooperarea europeană în toate domeniile se bazează pe principiul fundamental conform căruia toate statele membre respectă valorile Uniunii Europene consacrate în articolul 2 din Tratatul UE și în Carta Drepturilor Fundamentale.

Prin urmare, Uniunea Europeană are nevoie de instrumente adecvate pentru a putea acționa în cazul oricărei posibile abateri de la valorile Uniunii, cum ar fi statul de drept", se arată în documentul de lucru.

Cele cinci state propun includerea unei "clauze obligatorii de neregresie" în tratatele de aderare. În cazul unui regres în ceea ce privește statul de drept, sancțiunile s-ar declanșa automat. De asemenea, iau în considerare să modifice temporar regulile privind articolul 7 din Tratatul UE, care servește la sancționarea unui stat membru care nu respectă valorile europene, pentru a facilita declanșarea acestuia.

Pentru a garanta capacitatea UE de a acționa, semnatarii propun deschiderea discuțiilor privind posibilitatea limitării dreptului de vot al noilor state membre, în special în ceea ce privește chestiunile care necesită unanimitate, precum afacerile externe sau bugetul.Autorii documentului propun, de asemenea, ca noile state membre să fie obligate să adere la Parchetul European (EPPO).

De asemenea, aceștia subliniază că apartenența la UE nu garantează accesul automat la spațiul Schengen. "Un stat de drept solid este o condiție fundamentală pentru o cooperare Schengen de succes", declară cele cinci țări. Acestea doresc să reglementeze mai strict mobilitatea lucrătorilor.

În cele din urmă, aceștia consideră că tratatele ar trebui să includă o clauză care să impună respectarea cooperării loiale pentru a combate orice comportament al unui nou stat care ar submina unitatea și încrederea reciprocă în cadrul Uniunii.

Surse: LA LIBRE BELGIQUE/RADOR RADIO ROMÂNIA