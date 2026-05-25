Cinci țări UE cer instrumente comerciale mai dure pentru a contracara China

Franța, Italia, Spania, Olanda și Lituania îndeamnă blocul comunitar să-și demonstreze forța pe măsură ce tensiunile cu Beijingul se intensifică.

Un grup de cinci țări membre ale UE, condus de Franța, solicită Bruxelles-ului să recurgă mai amplu la tarife vamale și alte măsuri defensive pentru a contracara practicile comerciale abuzive ale Chinei și ale altor state.

Într-un document de poziție comun consultat de POLITICO, Franța, Italia, Spania, Olanda și Lituania au îndemnat UE să deschidă mai frecvent anchete privind practicile comerciale neloiale. Documentul, transmis Comisiei Europene și celorlalte state membre vineri, propune totodată crearea unor instrumente comerciale noi, cu caracter mai defensiv.Documentul a fost emis într-un moment în care Comisia Europeană lucrează la o "politică comercială de apărare mai asertivă și mai eficientă" pentru a gestiona relația cu Beijingul.

Bruxelles-ul urmează să organizeze vinerea viitoare o dezbatere internă de strategie privind amenințarea competitivă reprezentată de China.

Deși documentul nu menționează explicit China, face referire implicită la Beijing, subliniind că "unii dintre principalii parteneri comerciali ai Uniunii Europene (UE) se rup de acest cadru multilateral prin impunerea de noi bariere comerciale sau prin contribuirea la o supracapacitate industrială sistemică și structurală".

Semnatarii acestui document, care includ toate economiile mari ale UE cu excepția Germaniei, au îndemnat Comisia să "analizeze mai frecvent oportunitatea de a deschide anchete de salvgardare în cazul unor perturbări comerciale la nivel sectorial". Țările respective au cerut de asemenea ca blocul să fie "mai proactiv" în sesizarea încălcărilor normelor comerciale în fața Organizației Mondiale a Comerțului și să aloce mai multe resurse umane unităților sale de investigare.Într-o mișcare ce pare să vizeze conferirea unei dimensiuni geopolitice mai accentuate aplicării normelor comerciale, cele cinci țări au propus includerea "securității economice" printre criteriile evaluate atunci când se decide deschiderea unor anchete de apărare comercială, care pot conduce la tarife și alte sancțiuni comerciale.

"Această abordare ar contribui la păstrarea capacităților de producție rămase ale Uniunii în sectoarele strategice și în lanțurile valorice, protejând astfel baza industrială a Comunității", se arată în document, semnalat în premieră de Financial Times.

Printre celelalte propuneri se numără ajustări tehnice ale legislației existente pentru a împiedica companiile străine să eludeze anchetele comerciale ale UE, precum și o măsură care ar permite Comisiei să aplice taxe antisubvenție direct companiilor. În prezent, aceste taxe pot fi aplicate doar țărilor și produselor.

Grupul a avansat și ideea unui așa-numit "instrument de reziliență" - "un instrument de apărare comercială intersectorial" care ar putea fi activat atunci când niciun alt instrument de apărare comercială nu este aplicabil - și propunerea unor taxe suplimentare sau a unor contingente tarifare "în vederea protejării producătorilor europeni".

Vineri, președintele francez Emmanuel Macron a îndemnat UE să se inspire din măsurile comerciale americane menite să protejeze industriile strategice. Combaterea "dezechilibrelor globale" - inclusiv a inundării restului lumii cu exporturi chineze - reprezintă și prioritatea identificată de Franța pentru summitul liderilor G7, pe care îl va găzdui la Evian-les-Bains pe 15 iunie.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA