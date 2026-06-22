Cine este "Regele Nordului” care sperie piețele

Toată lumea îl numește "Regele Nordului”, iar crezul său - inventat de el însuși - este "manchesterismul".

Însă mai presus de toate, Andy Burnham, primarul orașului Manchester, ales recent în Parlamentul Westminster este acum prim-ministrul în așteptare al Regatului Unit.

Ceea ce l-a catapultat spre Downing Street - după demisia de luni a lui Keir Starmer - a fost o victorie zdrobitoare la alegerile parțiale de la Makerfield împotriva candidatului Reform, partidul populist al lui Nigel Farage: „Aceasta este ultima șansă pentru schimbare”, a avertizat proaspătul deputat. "Nu va mai exista o a doua". Mesajul cheie care a reieșit din sondaje a fost clar: Burnham este omul care îl poate învinge pe Farage, pe care sondajele îl arată încă în frunte chiar dacă astăzi s-ar organiza alegeri generale.

Dar ce fel de prim-ministru ar fi primarul orașului Manchester, al șaptelea șef de guvern la Londra de la referendumul Brexit de acum zece ani?

Este cu siguranță un mare comunicator și singurul politician cu adevărat popular din Marea Britanie, încurajat de succesul obținut în promovarea renașterii orașului său: cu toate acestea, intențiile sale politice rămân foarte vagi. La Londra, circulă următoarea glumă: "Un susținător al lui Blair, unul al lui Brown și unul al lui Corbyn intră într-un pub. Barmanul întreabă: «Andy, ce să-ți aduc?»” Ca și cum ar vrea să spună că Burnham nu are convingeri proprii, ci îmbrățișează ideile care i se potrivesc cel mai bine în momentul respectiv.

Cu siguranță este văzut de piețe ca o sperietoare: deja toamna trecută, când și-a făcut publice ambițiile de prim-ministru, declarând în mod imprudent că Marea Britanie nu ar trebui să se simtă "supusă piețelor de obligațiuni”, a provocat scăderea lirei sterline și creșterea vertiginosă a spread-ului.

Prin urmare, City îl consideră cel mai slab candidat posibil pentru a-i succeda lui Starmer: nu este o coincidență faptul că moneda britanică a scăzut imediat după demisia lui. Acest lucru e un rezultat al faptului că Burnham a declarat că intenționează să încalce regulile bugetare și să atragă mai multă datorie pentru a finanța cheltuielile publice: având în vedere că Londra este supravegheată în mod special din cauza nivelurilor ridicate ale deficitului și datoriei publice, aceasta nu este cea mai bună modalitate de a asigura stabilitatea.

Filosofia "manchesterismului” include și naționalizări, creșteri de impozite, desființarea Camerei Lorzilor, stabilirea reprezentării proporționale și o apropiere mult mai decisivă de UE decât a reușit Starmer până acum.

Burnham, însă, are o ucenicie lungă: fiul unui tehnician și al unei centraliste, absolvent de literatură la Cambridge, s-a alăturat Partidului Laburist la 15 ani în urma grevelor minerilor împotriva lui Margaret Thatcher. Din 1997, a deținut o serie de roluri minore în guvernele lui Tony Blair, până când a fost numit ministru al Sănătății de către Gordon Brown în 2009.

În 2010 candidase deja, însă fără succes la conducerea Partidului Laburist, iar apoi, sub Ed Miliband, a ocupat funcția de ministru din umbră pentru Cultură și Sănătate. În 2015 a încercat din nou, fiind învins de data aceasta de Jeremy Corbyn. A ocupat funcția de ministru de interne din umbră sub liderul de extremă stânga, câștigând în cele din urmă funcția de primar al orașului Manchester în 2017 cu o majoritate de 63%. Reales de două ori, în 2021 și 2024, se confruntă acum cu provocarea vieții sale: "Marșul asupra Londrei” care îl va duce de la Regele Nordului la conducerea țării.

Mass-media britanică a acordat multă atenție educației sale catolice: a moștenit credința romană de la mama sa, Eileen, care era de origine irlandeză. A fost educat într-o școală religioasă și a servit ca băiat de altar la Liturghie. Burnham însuși a spus că instituțiile care l-au format au fost clubul de fotbal Everton, Partidul Laburist și Biserica Catolică: "În această ordine”.

Activismul său politic de stânga, care a început în adolescență, este într-o continuitate directă cu valorile sale religioase, care se bazează pe solidaritate: sursa sa de inspirație este Rerum Novarum, enciclica lui Leon al XIII-lea care a stabilit doctrina socială a Bisericii. Nu este o coincidență faptul că Burnham a fost un admirator al Papei Francisc, căruia, în timpul unei vizite la Vatican i-a dăruit un tricou al Manchester United. Însă catolicismul lui Burnham este mai degrabă cultural decât dogmatic: nu prea mai merge la Liturghie și are poziții liberale cu privire la drepturile homosexualilor și problemele legate de sexualitate.

Chiar și apartenența geografică este discutabilă: Burnham s-a născut în Liverpool (de unde și sprijinul său pentru Everton), dar se consideră și mancunian (adică din Manchester), orașul unde a devenit primar în 2017. Acest lucru este cu atât mai util cu cât reședința orașului Makerfield, unde a fost ales, se află la jumătatea distanței dintre cele două orașe nordice. Astfel, înainte de alegerile parțiale, își exprimase susținerea pentru reintrarea Londrei în UE, însă apoi a dat înapoi, având în vedere că acea circumscripție este plină de susținători ai Brexitului.

Din punct de vedere vestimentar, a trecut de la costumele Armani la tricouri negre: însă dacă va prelua funcția pe Downing Street, va trebui să răspundă în sfârșit la întrebarea "cine este cu adevărat Andy Burnham?”. Pentru că, pentru a revitaliza Marea Britanie, a vindeca o societate fracturată și a restabili încrederea oamenilor, va fi nevoie de ceva mai mult decât simple sloganuri.

Surse: IL CORRIERE DELLA SERA/RADOR RADIO ROMÂNIA