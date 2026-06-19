Clădirea guvernului albanez înconjurată după trei săptămâni de proteste care nu vizează doar stațiunea lui Kushner, ci și demisia lui Edi Rama.

Demonstrațiile din Albania nu mai sunt doar niște simple proteste împotriva construirii unei stațiuni de lux, a dezvoltării unei zone protejate sau a vânzării excelenței albaneze către miliardari străini. Manifestările stradale din țara vulturului cu două capete, care durează deja mai bine de trei săptămâni, capătă pe zi ce trece caracterul unei revolte împotriva sistemului. Un sistem care, de la căderea regimului comunist al lui Enver Hoxha, a deschis porțile capitalismului și a transformat statul balcanic într-un loc de joacă pentru investitorii străini.

Astfel, zecile de mii de oameni care au umplut în acest weekend piețele țării nu numai că cer demisia premierului Edi Rama, aflat în funcție din 2013, dar îl atacă și pe liderul opoziției, un alt fost prim-ministru și veteran al politicii albaneze postcomuniste, liderul Partidului Democrat, Sali Berisha, în vârstă de 81 de ani.

Protestatarii s-au adunat pe bulevardul Dëshmorët e Kombit din Tirana. Obstacolarea construcției stațiunii de lux dorite de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, în zona protejată a insulei Sazan a fost declanșatorul demonstrațiilor, care astăzi, au căpătat proporții mult mai mari. Într-atât încât după ce au încercuit toată noaptea sediul guvernului toată noaptea, protestatarii i-au dat un ultimatum lui Rama: „Părăsiți biroul până duminică”.

Consecințele potențiale ale rezistenței prim-ministrului sunt rezumate într-un citat al lui John F. Kennedy repetat de protestatari: „Cei care fac imposibilă o revoluție pașnică vor face inevitabilă o revoluție violentă”.

Numai că așa cum a procedat și în trecut, liderul Partidului Socialist aflat la guvernare, menține însă o linie dură: „Un guvern nu poate fi influențat de zgomot”, a declarat el într-o ședință comună a cabinetului său și a grupului parlamentar socialist. Și încearcă să distragă atenția susținând că Albania se află în centrul unui război hibrid: „De 20 de zile, Albania se află în ochii unei furtuni digitale. Lumea s-a trezit doar pentru că la mijloc era numelui lui Kushner și umbra socrului său, urât de o întreagă armată online”.

Sursa: IL FATTO QUOTIDIANO /RADOR RADIO ROMÂNIA