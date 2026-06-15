Comerțul UE-SUA: Undă verde din partea Parlamentului pentru legislația tarifară

Eurodeputații și-au dat marți acordul final pentru două acte legislative care pun în aplicare angajamentele tarifare ale UE în temeiul declarației comune UE-SUA din august 2025.

Clauză de încetare a efectelor: dacă nu sunt reînnoite, preferințele tarifare vor expira pe 31 decembrie 2029

Condiții clare pentru reducerea taxelor vamale pentru produsele derivate din oțel și aluminiu

Mecanism de salvgardare pentru a proteja industria UE și sectorul agricol european

Principala propunere de regulament, adoptată cu 440 de voturi pentru, 151 împotrivă și 50 abțineri, elimină taxele vamale pentru toate produsele industriale din SUA și acordă un acces preferențial pe piață pentru o gamă largă de produse agricole și fructe de mare din SUA.

A doua propunere de regulament, adoptată cu 444 de voturi pentru, 152 împotrivă și 54 abțineri, prelungește perioada în care importul de homar este scutit de taxe vamale, incluzând acum și homarul prelucrat.

Ambele propuneri au fost convenite în prealabil de negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului, care au introdus mai multe elemente pentru a consolida propunerea originală a Comisei.

Principalul regulament privind importurile industriale și agroalimentare va expira pe 31 decembrie 2029. Până pe 30 iunie 2029, Comisia Europeană va realiza o evaluare cuprinzătoare a efectelor comerciale ale regulamentului asupra industriei, agriculturii și întreprinderilor mici și mijlocii din Uniune, precum și a modului în care s-au modificat tiparele comerciale cu țările terțe. Dacă este cazul, Comisia va emite o propunere legislativă, în paralel cu evaluarea, pentru a prelungi durata de aplicare a regulamentului.

Produsele derivate din oțel și aluminiu

În august 2025, SUA au adăugat 407 categorii de bunuri pe lista produselor derivate din oțel și aluminiu vizate de taxele vamale. Parlamentul European a considerat că aceste noi taxe vamale cresc nivelul instabilității comerciale și au insistat ca acest aspect să fie tratat de regulamentul principal. În consecință, Comisia Europeană va putea acum suspenda preferințele tarifare dacă, până în 31 decembrie 2026, SUA continuă să aplice tarife de peste 15% la produsele UE derivate din oțel și aluminiu.

Până pe 1 decembrie 2026, Comisia va transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind tarifele aplicate acestor produse.

O clauză de suspendare consolidată

Comisia Europeană va putea să suspende preferințele tarifare și dacă SUA nu răspund la preocupările Uniunii privind tratamentul tarifar aplicat exporturilor UE care, până pe 24 februarie 2026, au beneficiat de plafonul tarifar de 15% care include toate taxele.

Un mecanism de salvgardare

Parlamentul și Consiliul au convenit să instituie și un mecanism de salvgardare dacă preferințele tarifare acordate SUA duc la o creștere a importurilor care amenință să prejudicieze grav industria Uniunii, inclusiv sectorul agricol.

Comisia Europeană va putea să inițieze o investigație din proprie inițiativă, pe baza informațiilor furnizate de unul sau mai multe state membre sau de Parlamentul European. Comisia va transmite Parlamentului și Consiliului și un raport trimestrial privind modificarea volumului și valorii exporturilor SUA de bunuri acoperite de această legislație.

