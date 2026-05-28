Comisia amendează Temu cu 200 milioane de euro pentru încălcarea Legii privind serviciile digitale

Comisia Europeană a aplicat joi o amendă de 200 de milioane de euro companiei Temu în temeiul Legii privind serviciile digitale (DSA).

Amenda a fost dată după ce compania chineză nu a reușit să identifice, să analizeze și să evalueze cu atenție riscurile sistemice ale produselor ilegale oferite pe platforma sa și prejudiciul rezultat pentru consumatorii din Uniunea Europeană.

Dovezile de care dispune Comisia indică faptul că este foarte probabil ca utilizatorii din UE să dea de produse ilegale pe Temu.

Evaluarea riscurilor realizată de Temu în 2024 nu îndeplinește standardele stabilite în DSA:

Potrivit CE, evaluarea Temu se bazează pe informații generale despre riscurile legate de sectorul comerțului electronic în ansamblu, mai degrabă decât pe dovezi specifice despre propriul serviciu, inclusiv rapoarte publice și teste.

Compania chineză a subestimat cât de des este probabil ca consumatorii din UE să dea peste produse periculoase. Dovezile dintr-un exercițiu de cumpărături misterioase inclus în investigația Comisiei arată că un procent foarte mare dintre încărcătoarele selectate nu au trecut testele de siguranță de bază, în timp ce un procent ridicat de jucării pentru bebeluși testate au prezentat riscuri de siguranță de severitate medie spre ridicată, deoarece conțin substanțe chimice care depășesc limitele legale de siguranță sau prezintă pericole de sufocare din cauza pieselor detașabile.

Nu a evaluat în mod corespunzător modul în care designul serviciului său - inclusiv sistemele de recomandare și programele de promovare a produselor de către influenceri afiliați - ar putea amplifica riscurile de diseminare a produselor ilegale.

Temu are la dispoziție până la 28 august 2026 pentru a prezenta Comisiei un plan de acțiune, așa cum prevede articolul 75 din DSA. Planul trebuie să stabilească măsuri pentru remedierea încălcării obligațiilor sale de evaluare a riscurilor.

Comitetul European pentru Servicii Digitale va avea la dispoziție o lună de la primirea planului pentru a-și emite avizul. Comisia va avea apoi încă o lună pentru a adopta decizia finală și a stabili o perioadă rezonabilă pentru implementare.

Nerespectarea deciziei de neconformitate poate duce la penalități periodice.

