Comisia Europeană consolidează Europol și Eurojust

Comisia Europeană a propus miercuri noi măsuri de consolidare a răspunsului UE la evoluția peisajului infracțional.

Criminalitatea devine din ce în ce mai sofisticată, internațională și digitală. Pentru a combate în mod eficace infracțiunile grave, poliția, autoritățile vamale, procurorii și instanțele trebuie să colaboreze îndeaproape de la începutul unei anchete până la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive.

Propunerile de astăzi acoperă întregul lanț al sprijinului acordat de UE statelor membre, de la prevenire, detectare și investigare până la cooperarea judiciară și urmărirea penală eficace.

Pachetul include două regulamente de consolidare a mandatelor Europol și Eurojust, o revizuire a ordinului european de anchetă și modificări ale Regulamentului privind protecția datelor pentru instituțiile și organele Uniunii.

Aceste măsuri vor îmbunătăți cooperarea și complementaritatea dintre agențiile UE și autoritățile naționale, inclusiv poliție, vamă și instanțe. Acestea vor sprijini mai multe anchete comune, vor accelera urmăririle penale și vor facilita schimbul de informații printr-un cadru juridic mai clar și prin reducerea sarcinii administrative.

Europol și Eurojust se află în centrul răspunsului UE la rețelele de criminalitate organizată, teroriști și actori ostili care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier, la nivel mondial și online și care abuzează din ce în ce mai mult de inteligența artificială. Prin aceste propuneri, Comisia pune în aplicare orientările politice ale președintei von der Leyen și strategia de securitate internă a UE, ProtectEU.

Europol: Combaterea criminalității transfrontaliere

În calitate de centru al UE pentru cooperarea în materie de asigurare a respectării legii, Europol ajută statele membre să conecteze informațiile, expertiza și anchetele – acest lucru este esențial în investigarea cazurilor transfrontaliere, deoarece nicio autoritate națională nu deține o imagine completă a amenințărilor infracționale actuale.



Prin noile norme, Europol va sprijini mai bine statele membre cu:

Un schimb de informații mai eficient și mai sigur: Schimbul automat și mai rapid de informații va permite colaborarea în timp real în cadrul investigațiilor. Europol va institui o infrastructură cloud securizată, scalabilă și suverană, precum și un spațiu al datelor partajate al poliției, astfel încât anchetatorii să poată lucra împreună – virtual – la cazuri comune.

Un sprijin operațional mai puternic pentru statele membre:Birourile de sprijin ale Europol vor fi înființate în statele membre și vor fi formate din agenți de poliție care au lucrat anterior în cadrul Europol. Acest lucru va asigura o mai bună utilizare a sprijinului și a instrumentelor Europol (de exemplu, în criminalistică și analiza datelor și prin facilitarea accesului la sistemele Europol).

Un centru tehnologic și de inovare, care oferă pentru prima dată o imagine la nivelul UE a nevoilor în materie de capabilități pentru asigurarea respectării legii. Acesta va sprijini, de asemenea, investițiile statelor membre în activități comune de cercetare și dezvoltare. Acest lucru va ajuta statele membre să investească împreună în tehnologii critice și să asigure accesul la capacități avansate. Instrumentele dezvoltate vor fi puse direct la dispoziția autorităților de aplicare a legii din statele membre prin intermediul spațiului european al datelor partajate al poliției.

O cooperare mai strânsă cu agențiile și organismele UE (în special cu Eurojust și cu Parchetul European).

Consolidarea cooperării internaționale cu țările partenere pentru a combate în comun criminalitatea transfrontalieră la nivel mondial.

Prin automatizarea proceselor și punerea în comun a resurselor comune, aceste măsuri propuse vor simplifica fluxurile de lucru, vor reduce sarcina administrativă pentru statele membre și vor conduce la economii administrative și la câștiguri în materie de eficiență pentru agenție și pentru statele membre.

Eurojust: Sprijin mai puternic pentru procurori și autoritățile judiciare

Noul mandat va consolida în mod semnificativ capacitatea Eurojust de a sprijini autoritățile naționale. Acesta consolidează Eurojust în următoarele domenii-cheie:



Capacități mai puternice și sprijin operațional: Eurojust va fi în măsură să acționeze din proprie inițiativă pentru a identifica legăturile dintre cazuri, pentru a anticipa și a decide cu privire la necesitatea coordonării, pentru a contribui la soluționarea problemelor de competență și pentru a sprijini autoritățile naționale într-un stadiu incipient al procesului.

Sprijin suplimentar în domeniile emergente ale criminalității: Mandatul Eurojust va fi, de asemenea, extins pentru a consolida implicarea sa în domenii emergente ale criminalității, cum ar fi criminalitatea informatică, încălcările măsurilor restrictive ale UE sau violența bazată pe gen.

Consolidarea guvernanței și a procesului decizional: raționalizarea procesului decizional, cu procese mai flexibile, creșteri ale eficienței administrative și acțiuni mai rapide în cazuri urgente și complexe.

Un sistem integrat de justiție penală al UE: Eurojust își va îmbunătăți și consolida cooperarea cu Europol și cu Parchetul European. Un nou sistem de informații va permite identificarea cu ușurință a informațiilor și a cazurilor relevante atât pentru Eurojust, cât și pentru Europol.

Un angajament internațional mai puternic, permițând colaborarea cu țările terțe încă de la început, făcând cooperarea cu țările terțe mai flexibilă. De asemenea, va fi posibilă o cooperare mai strânsă în cazul în care sunt necesare angajamente financiare sau în cazul în care procurorii de legătură sunt detașați la Eurojust.

Consolidarea ordinului european de anchetă și a Regulamentului privind protecția datelor pentru instituțiile și organele UniuniiComisia propune, de asemenea, actualizarea ordinului european de anchetă, o procedură rapidă și standard pentru colectarea transfrontalieră de probe din alte state membre în materie penală. Noile norme vor facilita aplicarea ordinului european de anchetă prin clarificarea procedurilor și eliminarea provocărilor operaționale.

Acesta introduce, de asemenea, un nou ordin european de participare de la distanță pentru a permite persoanelor suspectate, acuzate și victimelor să participe de la distanță la audierile în instanțele penale dintr-un alt stat membru.

Comisia propune, de asemenea, actualizarea Regulamentului privind protecția datelorpentru instituțiile și organele Uniunii (RPDUE). Regulamentul revizuit va permite o cooperare mai eficace între instituțiile și organismele de justiție penală ale UE, inclusiv prin extinderea acesteia la EPPO.

