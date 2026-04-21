Comisia Europeană propune acțiuni de protejare a europenilor de criza energiei fosile

AccelerateEU este setul de instrumente al Comisiei menit să ofere ajutor imediat gospodăriilor și industriilor europene, în special celor mai vulnerabile, plasând în același timp Europa pe o traiectorie constantă către independența energetică.

De la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, UE a cheltuit încă 24 de miliarde de euro pentru importurile de energie din cauza prețurilor mai mari – fără a primi nicio moleculă suplimentară de energie.

Situația geopolitică actuală reamintește în mod clar că accelerarea tranziției către o energie curată, sigură și la prețuri accesibile este un imperativ economic și de securitate.

„AccelerateEU” prezintă atât măsuri pe termen scurt, cât și măsuri structurale cu efect pe termen mai lung pentru a reduce și mai mult dependența de piețele volatile ale combustibililor fosili și pentru a consolida reziliența Europei la riscurile viitoare pe baza energiei curate și a electrificării produse pe plan intern.

„Alegerile pe care le facem astăzi ne vor modela capacitatea de a face față provocărilor de astăzi și crizelor de mâine. Strategia noastră AccelerateEU va oferi cetățenilor și întreprinderilor europene atât măsuri de ajutor imediate, cât și mai structurale. Trebuie să accelerăm trecerea la energii curate, cultivate acasă. Acest lucru ne va oferi independență și securitate energetică și înseamnă că suntem mai în măsură să facem față furtunilor geopolitice”, a declarat miercuri Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Printre măsuri se numără înființarea unui nou Observator al combustibililor pentru a urmări producția, importurile, exporturile și nivelurile stocurilor de combustibili pentru transport din Uniunea Europeană. Acest lucru va permite identificarea rapidă a potențialelor deficite și, în cazul eliberării de stocuri de urgență, va sta la baza unor măsuri specifice de menținere a unei distribuții echilibrate a combustibililor. Pentru a atenua impactul prețurilor ridicate ale combustibililor și al posibilelor deficite de combustibili asupra sectorului aviației din UE, Comisia va oferi, de asemenea, claritate cu privire la flexibilitățile existente în cadrul UE în domeniul aviației.

De asemenea, Comisia reamintește că e necesară accelerarea trecerii la energia curată produsă pe plan intern pentru a înlocui petrolul, gazele și combustibilii fosili utilizați în transporturi. Până în vară, Comisia va prezenta un plan de acțiune privind electrificarea.



Electrificarea trebuie să fie însoțită de o rețea de rețea adecvată scopului. Primii pași sunt asigurarea punerii în aplicare depline a legislației actuale și încheierea rapidă a negocierilor referitoare la pachetul privind rețelele europene.

Maximizarea infrastructurii existente de energie din surse regenerabile este o altă acțiune. Retehnologizarea rapidă a parcurilor eoliene mari și a centralelor regenerabile, inclusiv a parcurilor eoliene offshore și a centralelor hidroelectrice, poate oferi rapid ajutorul suplimentar atât de necesar.

Comisia va prezenta, de asemenea, o propunere legislativă privind taxele de rețea și impozitarea, asigurându-se, printre altele, că energia electrică este impozitată mai puțin decât combustibilii fosili.

