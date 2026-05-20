Comisia Europeană se așteaptă la o stagnare a economiei românești în 2026

După o creștere a PIB-ului real de 0,7% în 2025, economia românească ar urma să stagneze în 2026, înainte de a-și reveni la o creștere de 2,3% în 2027.

Eforturile de consolidare fiscală și inflația persistent ridicată, determinate de creșterea prețurilor la energie, vor reduce semnificativ consumul intern, conform previziunilor economice de primăvară publicate joi de Comisia Europeană.

Între timp, investițiile finanțate de UE și exporturile nete contribuie pozitiv la creștere.

Redresarea din 2027 este susținută de așteptările unei inflații mai scăzute și a unor condiții de finanțare mai favorabile.

Șomajul se va intensifica moderat în 2026, înainte de a se reduce în 2027.

Deficitul de cont curent se preconizează că va scădea la 6,4% din PIB pe parcursul orizontului de prognoză.

După ce va atinge 7,9% din PIB în 2025, deficitul public general este proiectat să se reducă la 6,2% din PIB în 2026 și la 5,8% din PIB în 2027, în timp ce raportul datorie-PIB se preconizează că va crește la 63,3% până în 2027.

Consumul intern în scădere afectează creșterea economică

În 2026, este probabil ca actuala consolidare fiscală și inflația ridicată a prețurilor la energie să reducă și mai mult venitul disponibil real, ducând la o scădere atât a consumului intern, cât și a importurilor de bunuri.

Sentimentul economic, în special încrederea consumatorilor, s-a deteriorat și mai mult de la începutul anului 2026, iar indicatorii de înaltă frecvență indică o scădere semnificativă a vânzărilor cu amănuntul, a producției industriale și a turismului intern.

Se estimează ca exporturile să decelereze, deși vor continua să crească moderat și vor duce la o mică contribuție pozitivă la creștere din partea exporturilor nete.

Neliniștea sporită a investitorilor, declanșată de riscurile geopolitice și incertitudinea politică internă, va afecta probabil investițiile private în prima jumătate a anului. E posibil ca încrederea să se redreseze treptat, consolidând recenta creștere a investițiilor străine directe. Per total, creșterea PIB-ului real este proiectată la 0,1% în 2026.

O revenire a creșterii PIB-ului real la 2,3% este prognozată în 2027, odată cu încheierea înghețării salariilor și pensiilor din sectorul public.

