Comisia Europeană va elabora un plan pentru invocarea clauzei de asistență reciprocă

Comisia Europeană urmează să elaboreze un plan care să stabilească modul în care UE ar trebui să reacționeze în cazul în care un stat membru invocă clauza sa de asistență reciprocă - articolul 42.7.

În conformitate cu articolul 42.7, dacă un stat membru este supus unui atac armat, toate celelalte state membre sunt obligate să ofere asistență. Această asistență poate varia de la sprijin diplomatic și ajutor tehnic sau medical până la asistență civilă sau militară. Articolul a fost invocat o singură dată, de Franța, în urma atacurilor teroriste din 2015 de la Paris, scrie agenția de presă Belga.

Clauza a făcut obiectul unor noi dezbateri de când președintele american Donald Trump a lansat amenințări cu privire la Groenlanda la începutul acestui an. Implementarea sa concretă, însă, rămâne slab definită.

Parlamentul European a solicitat la începutul acestui an consolidarea valorii operaționale a articolului și clarificarea mai clară a modalităților practice în cazul activării sale.

Cipru solicită un plan

Cipru, care deține în prezent președinția Consiliului UE, a plasat, de asemenea, această chestiune pe agenda sa. Problema a reapărut la începutul lunii martie, după ce Cipru a fost atras indirect în conflictul din Orientul Mijlociu, când o dronă a lovit o bază aeriană britanică de pe insulă. Cipru nu este stat membru NATO și, prin urmare, nu poate invoca echivalentul alianței, Articolul 5.

„Există o serie de întrebări la care avem nevoie de răspunsuri”, a spus Christodoulides. „Să presupunem că Franța invocă articolul. Ce țări ar trebui să fie primele care răspund? Care sunt nevoile acelei țări? Toate acestea vor fi stabilite într-un plan, pentru a avea un plan operațional care poate fi activat dacă o țară invocă articolul.”

Prim-ministrul belgian Bart De Wever a declarat în parlament la începutul acestei săptămâni că este în principiu în favoarea clarificării Articolului 42.7, în conformitate cu ambiția europeană pentru o mai mare autonomie în domeniul apărării. Prim-ministrul olandez Rob Jetten a declarat vineri că NATO rămâne cea mai importantă alianță militară a țării sale.

Joi, înainte de reuniunea informală din Cipru, întrebat dacă România susține clauza de apărare între țările Uniunii, președintele Nicușor Dan a reiterat accentul pe care Bucureștiul îl pune pe NATO și pe Parteneriatul Strategic cu SUA.

"Este o discuție care abia a pornit, și evident că orice colaborare pe securitate este binevenită, însă fundamentul, sau partea cea mai importantă a apărării noastre, vine din apartenența la NATO și din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite", a declarat Dan.

