Comisia propune deblocarea a 500 de milioane de euro ca să sprijine agricultorii cei mai afectați

Comisia Europeană propune să aloce 500 de milioane de euro pentru a ajuta fermierii cei mai afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte, a declarat miercuri comisarul european pentru buget și resurse umane, Piotr Serafin.

Declarația a fost făcută în fața Comisiei pentru bugete a Parlamentului European, notează La Libre Belgique.

La prezentarea planului său de acțiune luna trecută, Comisia promisese sprijin financiar pentru sectorul agricol, fără a specifica suma. Acum are în vedere "un pachet de ajutor de 500 de milioane de euro pentru a sprijini fermierii cei mai afectați începând din acest an", a declarat Serafin.

În acest scop, Comisia intenționează să utilizeze restul de 200 de milioane de euro din rezerva de criză destinată sectorului agricol. De asemenea, solicită statelor membre și Parlamentului European să deblocheze încă 300 de milioane de euro din bugetul UE.

Prețurile îngrășămintelor cu azot au crescut brusc din cauza creșterii prețurilor la gaze, esențiale pentru producerea acestora, în urma războiului din Orientul Mijlociu și a închiderii strâmtorii Ormuz.

Potrivit comisarului european pentru agricultură, Christoph Hansen, unii fermieri se întreabă chiar dacă ar trebui să semene culturi de iarnă. Ar putea fi mai profitabil să participe la programe de mediu și, astfel, să economisească la îngrășăminte. "Și acest lucru, desigur, reprezintă un pericol uriaș pentru aprovizionarea noastră cu alimente", a declarat el pentru agenția de presă germană DPA.

Comisia dorește să implementeze mai multe inițiative care vizează garantarea furnizării de îngrășăminte la prețuri accesibile pe termen scurt și lung, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și diminuarea dependenței de importuri.

În special, intenționează să încurajeze utilizarea sporită a îngrășămintelor organice.Uniunea Europeană a eliminat deja taxele vamale la importurile de îngrășăminte cu azot până la sfârșitul lunii mai 2027, cu excepția celor provenind din Rusia și Belarus.

Potrivit Comisiei, acest lucru ar trebui să permită importatorilor să economisească până la 60 de milioane de euro.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNA