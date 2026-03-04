Conflictul din Orienul Mijlociu oferă o anume supraviețuire obositei mașinării de război a Rusiei

Întrucât o bună parte a liniilor de aprovizionare cu petrol la nivel mondial sunt scoase din uz, s-ar putea ca Rusia să intervină răspunzând cererilor venite din China și din India, potrivit The Guardian.

O criză energetică prelungită, provocată de tot mai durul război din Orientul Mijlociu, ar putea oferi o cale de supreviețuire obositei mașinării de război a Rusiei într-un moment când ea dădea semne de criză.

Slăbirea bruscă și eventuala prăbușire a regimului din Iran ar lipsi Kremlinul de unul dintre cei mai apropiați parteneri regionali ai săi. Dar acest regres s-ar putea transforma într-o supapă economică dacă toată această perturbare îi va îndrepta pe cumpărători spre energia rusă, la asta adăugându-se și o posibilă scădere a livrărilor occidentale de armament către Ucraina.

„Într-un moment când o cincime din aprovizionarea cu petrol la nivel mondial și un sfert din transportul naval sunt efectiv blocate, pentru Rusia, asta e o șansă”, a declarat Sergey Vakulenko, de la Centrul Carnegie pentru Rusia și Eurasia, totodată un important expert în privința sectorului energetic al Rusiei.

Marți, prețul țițeiului Brent crescuse la peste 80 dolari SUA/barilul, după ce, luni, creșterea fusese de 7,2%, dată fiind blocarea transportului prin Strâmtoarea Ormuz, datorată atacurilor iraniene cu rachete și drone asupra infrastructurii din regiune.

Agravarea situației a făcut ca prețurile să atingă cel mai înalt nivel începând din iulie 2024, fiind de așteptat ca ele să crească și mai mult.

India și China – țări care se numără printre cei mai importanți cumpărători din Orientul Mijlociu – ar fi cel mai grav afectate de acest blocaj prelungit și ar putea fi silite să-și sporească achizițiile dinspre Moscova.

Deși Beijingul și-a diversificat de mai multă vreme importurile sale de petrol din Oriantul Mijlociu, Africa și Rusia, orice perturbare prelungită a aprovizionării din Golful Persic – în special din Iran – ar putea să îi grăbească orientarea spre barilii de pettrol rusești, afirmă Vakulenko.

India trece printr-un moment și mai delicat. Până nu demult, Rusia era principalul său furnizor de țiței – o relație care s-a și adâncit după ce sancțiunile occidentale au influențat fluxul energiei la nivel mondial. Dar, potrivit unui acord comercial încheiat cu Donald Trump luna ttrecută, guvernul din New Gelhi a început să înlocuiască cargourile rusești cu petrolul din Golful Prsic, aducând importurile din Moscova la cel mai scăzut nivel din 2022 încoace.

Dacă aprovizionarea din Orientul Mijlociu va deveni nesigură, se prea poate ca oficialii indieni să pretindă o mai mare flexibilitate din partea Washingtonului, redeschizând astfel poarta unor achiziții sporite din Rusia.

Luate la un loc, toate aceste schimbări vor întări mâna Rusiei în negocieri care ar viza prețuri mai mari.

De luni de zile, Moscova s-a văzut silită să ofere reduceri simțitoare de preț, având în vedere că aprovizionarea la nivel mondial și riscurile provocate de sancțiuni i-au făcut pe comercianți se se arate reticenți față de barilii rusești. Capacitatea de stocare se restrânge și există semnale care arată că, în cele din urmă, s-ar putea ca Rusia să se vadă silită să își reducă producția, având în vedere că se luptă să-și găsească clienți.

„Acum, o bună parte din petrolul care zace prin cisterne își va găsi cu siguranță cumpărători”, afirmă Vakulenko.

Multe depind de durata actualei crize. De obicei, țările importatoare reclamă petrol cu trei luni înainte or, vara trecută, cele 12 zile de lupte nu au avut un prea mare impact asupra piețelor energetice. O altă întrebare care se pune este cât de grav va fi afectată infrastructura din Golful Persic – în toate taberele - până în momentul când luptele vor înceta.

„Dacă va dura doar două săptămâni, asta nu prea contează. Dacă va dura mai mult, atunci lucrurile încep să devină interesante”, afirmă Vakulenko.

În afară de petrol, Rusia ar putea profita și de șocul legat de gaze. Un blocaj al exporturilor de gaze din Qatar ar provoca un gol pe care producătorii ruși l-ar putea acoperi parțial, deși fluxul gazelor este mai puțin flexibil comparativ cu cel al petrolului, el fiind mai greu de reorientat imediat. Acțiunile energetice rusești au reacționat deja, companiile Gazprom și Novatek numărându-se deja printre principalii câștigători pe piața bursieră din Moscova.

Vremurile s-ar dovedi ceva mai grele și pentru Ucraina.

În 2025, veniturile Rusiei provenite din petrol și gaze – vitale pentru finanțarea războiului – au atins cea mai joasă cotă din ultimii cinci ani, având în vedere că prețurile petrolului se domoliseră, iar exporturile au scăzut din cauza sancțiunilor. Acest declin a făcut Kievul să spere că, în 2026, Moscovei îi va fi greu să își păstreze campania militară la același nivel.

„Pentru bugetul nostru, atacul asupra Iranului e un mare plus”, le-a declarat, luni, telespectatorilor Vladimir Soloviov, un important amfitrion TV susținător al Kremlinului. „Dacă Trump atacă terenurile petroliere iraniene, atunci, oricât de nefericit ar părea acest lucru, noi am deveni una dintre puținele țări producătoare de petrol rămase”.

Totodată, această criză riscă să reaprindă disputele pe tema atitudinii față de Moscova. UE a căutat să reducă din combustibilul rusesc – o politică contestată de guvernele Ungariei și Slovaciei, care se arată prietenoase față de Moscova, și criticată de partidele de dreapta în ascensiune din organizație.

La Kremlin, starea de spirit este ceva de genul „așteptăm și om mai vedea”, după cum afirmă un apropiat al Moscovei. „Lumea e în derivă, dar, de această dată, nu noi suntem epicentrul”, a spus aceeași sursă.

Vladimir Putin a avut grijă să nu îl critice prea dur pe Donald Trump în privința bombardării Iranului, el temându-se să nu înfurie prea tare un președinte american pe care el îl consideră extrem de important în privința presiunilor exercitate asupra Ucrainei pentru a o convinge să accepte condițiile păcii propuse de Moscova.

În schimb, la fiecare majorare a prețurilor petrolului, elita din Rusia își ascunde cu greu satisfacția.

„În curând, un baril de petrol va costa $100 +”, nota pe X Kiril Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții Directe (fond suveran de investiții de cel puțin 10 miliarde dolari, creat de guvernul rus - n. red.).

