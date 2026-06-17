Criză de combustibil în Rusia: restricții în peste 50 de regiuni pe fondul atacurilor ucrainene

În majoritatea regiunilor din Rusia, precum și în teritoriile ucrainene aflate sub ocupație temporară rusă, au început să fie aplicate restricții privind vânzarea de combustibil, din cauza penuriei acestuia - scrie Kyiv Post, citând The Bell.

Conform jurnaliștilor ruși, problemele de aprovizionare cu carburant s-au accentuat pe fondul atacurilor regulate ale dronelor ucrainene asupra infrastructurii de rafinare a petrolului din Federația Rusă.

Datele consultate de jurnaliștii de la The Bell arată că, până acum, au fost introduse restricții privind livrarea de benzină pentru transportul privat în 53 de regiuni ale Rusiei și în teritoriile ucrainene aflate sub ocupație temporară. De exemplu, în 18 regiuni rusești, precum și în Crimeea anexată și în zonele ocupate ale regiunilor ucrainene Herson, Zaporijjia, Donețk și Luhansk, șoferilor li se permite achiziția a cel mult 50 de litri de carburant sau alimentarea doar a unui rezervor plin.

În plus, în alte 11 regiuni ale Federației Ruse, se înregistrează o penurie semnificativă de benzină la stațiile de alimentare, deși acolo nu au fost încă introduse limite oficiale. În același timp, cele mai mari companii petroliere ruse, printre care Rosneft, Bashneft și TNK, au interzis complet vânzarea de benzină în canistre pe întreg teritoriul țării.

În luna mai, producția de petrol a Rusiei a scăzut la cel mai redus nivel din ultimul an. Cauza ar fi atacurile masive ale dronelor ucrainene asupra instalațiilor industriei de rafinare. Potrivit Reuters, la sfârșitul lunii mai, majoritatea marilor rafinării din partea centrală a Rusiei au fost nevoite fie să reducă producția, fie să își suspende complet activitatea. În total, pe parcursul lunii mai, dronele ucrainene au lovit opt din 10 cele mai mari rafinării petroliere din Federația Rusă.

Rafinăria din Iaroslavl, precum și instalațiile Lukoil din Nijni Novgorod și Perm au fost lovite în mod repetat. În același timp, potrivit calculelor Bloomberg, scăderea capacităților de rafinare ale Rusiei în luna mai a fost una record, de la începutul războiului la scară largă. Indicatorul a scăzut cu 13%, adică aproximativ 700.000 de barili pe zi în termeni anuali.

Cu toate acestea, exporturile de țiței ale Rusiei au rămas stabile și chiar au generat venituri suplimentare la buget, datorită prețurilor ridicate la nivel mondial, pe fondul situației din Orientul Mijlociu. Totuși, analiștii consideră că această tendință confirmă reducerea procesării interne, deoarece surplusul de petrol nu mai are suficientă capacitate de stocare în interiorul țării. În ultimele luni, Ucraina a continuat atacurile asupra rafinăriilor și conductelor petroliere rusești, perturbând producția și exporturile.

La mijlocul lunii mai, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat lovituri asupra a 10 rafinării rusești, dintre care șase au fost nevoite să își oprească activitatea. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că aceste atacuri au redus capacitatea de rafinare a Rusiei cu 10%. Ulterior, acest procent a crescut, deoarece atacurile au continuat până la sfârșitul lunii. Deși războiul americano-israelian din Iran a dus la creșterea prețurilor globale la combustibili din cauza perturbărilor din Strâmtoarea Ormuz, prin care trece 34% din comerțul mondial cu petrol, rapoartele arată că Rusia nu a reușit să profite pe deplin de această creștere a prețurilor.

Potrivit Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), în aprilie, veniturile Rusiei din petrol au atins cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani și jumătate - în medie, 734 milioane de euro (862 milioane de dolari) pe zi. Totuși, volumul total al exporturilor a scăzut, din cauza atacurilor asupra porturilor petroliere. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) de asemenea susține că Moscova nu a reușit să valorifice pe deplin veniturile crescute din cauza costurilor mari de reparații și a subvențiilor acordate companiilor petroliere, care, în aprilie, au costat Kremlinul aproximativ 4,7 miliarde de dolari.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA