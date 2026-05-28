Uniunea Europeană exclude o mediere între Moscova și Kiev pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în timp ce Putin își continuă nestingherit ofensiva.

Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, a exclus joi posibilitatea ca Bruxelles-ul să medieze între Moscova și Kiev pentru a facilita încetarea războiului. Ea a făcut această declarație după reuniunea informală a celor 27 de miniștri de Externe ai UE din Cipru, respingând ideea trimiterii unui reprezentant pentru a discuta orice fel de soluție la conflictul cu Kremlinul. "Ar trebui să ajutăm Ucraina în aceste negocieri", a explicat dna Kallas după întâlnire, "dar nu putem fi mediatori", potrivit El Pais.

Sarcina acestui reprezentant nu ar fi fost ușoară. A discuta cu Putin, băiatul rău, trebuie să fie destul de complicat, dar nu trebuie uitat că el se bucură de sprijinul a 65,5% dintre cetățenii ruși, conform sondajelor realizate de o agenție oficială. Aceste sondaje nu ar trebui luate prea în serios, dar sugerează că Putin, băiatul rău, este încă susținut de o mulțime de oameni care nu îl consideră neapărat atât de rău.

Câteva indicii despre imensa tulburare care există în Rusia au fost oferite de Emmanuel Carrère în cartea sa din 2011, "Limonov" (Anagrama). Aceasta are ca subiect un personaj excentric care posedă un enorm talent literar. Urmând pașii lui Limonov, născut în 1943 și decedat în 2020, Carrère reconstituie ce s-a întâmplat în mare parte a lumii în ultimii 80 de ani și, mai presus de toate, luminează tranziția complicată dintre sfârșitul Uniunii Sovietice și Rusia de astăzi.

Limonov începe ca un mic infractor în Ucraina, devine mai târziu un idol al scenei underground din Moscova; călătorește la New York, unde ajunge să fie cerșetor și apoi se reinventează ca valet al unui miliardar din Manhattan; trăiește la Paris în anii 1980 ca scriitor faimos și, mai târziu, se înrolează alături de sârbi în Războiul Balcanic; A fondat un partid bolșevic când comunismul se prăbușea și a fost închis după ce a fost acuzat că a organizat o lovitură de stat; a avut și o experiență mistică și așa mai departe.

Limonov a căutat să-și îndeplinească visul pe care îl povestește într-una dintre cărțile pe care le-a scris la New York: să fie liderul unui trib vast și feroce de oameni disperați care iau armele pentru a distruge un sistem putred.

Limonov nu s-a bucurat de căderea comunismului. El a observat cu o claritate extraordinară ce se întâmpla cu compatrioții săi odată cu sosirea capitalismului cu promisiunile sale de bogăție și libertate. Și a văzut cum rușii "au fost martori la înfrângerea și umilința părinților lor, oameni modești, dar mândri de ceea ce erau, care se cufundaseră în mizerie și, mai presus de toate, își pierduseră mândria". Iar Carrère subliniază: "Cred că asta, mai presus de toate, era ceea ce nu puteau suporta".

Războiul din Ucraina rămâne înrădăcinat. În primele ore ale zilei de duminică (24 mai), peste 600 de drone și 90 de rachete au lovit Kievul și zonele înconjurătoare. Putin își menține ofensiva și, analizând de la distanță ce s-a întâmplat, aceasta ar putea reprezenta pentru mulți răspunsul la acea mândrie pierdută. Există o altă observație interesantă a lui Carrère.

"Când indivizi dubioși precum Limonov sau cei de aceeași rasă spun că ideologia drepturilor omului și a democrației este astăzi exact echivalentul colonialismului catolic - aceleași intenții bune, aceeași bună-credință, aceeași certitudine absolută că aduc adevăr, frumusețe și bunătate sălbaticilor - acest argument relativist nu mă entuziasmează, dar nu am nimic solid cu care să-l contracarez", scrie el. Aceasta este problema Europei: să găsească ceva solid care să poată frâna ascensiunea mai multor Limonovi.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA