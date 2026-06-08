Dan: România va urmări ca proiectele din inițiativa Eastern Flank Watch să devină operaționale

Președintele Nicușor Dan a avut marți o convorbire cu președintele Consiliului European, António Costa, despre principalele subiecte care se vor discuta la summitul din 18-19 iunie.

"În cadrul discuției, am susținut reflectarea în Concluziile Consiliului European a incidentului grav provocat de drona rusească de la Galați și consolidarea mesajului de condamnare a acțiunilor Rusiei, care continuă să escaladeze conflictul prin încălcarea repetată și inacceptabilă a spațiului aerian al statelor membre ale Uniunii Europene. Aceste tactici sunt de netolerat și este imperativ să fie ferm condamnate", a scris președintele pe Facebook.

România va urmări în continuare ca proiectele din inițiativa Eastern Flank Watch să devină operaționale în complementaritate cu inițiativele NATO pentru a asigura apărarea și securitatea europeană, a mai scris el.

Nicușor Dan a vorbit cu președintele Consiliului European și despre viitorul cadru financiar multianual.

"În contextul în care vom avea o primă discuție asupra propunerilor de alocări efective, am subliniat că este important ca acestea să fie cât mai echilibrate și să includă soluții relevante pentru nevoile României. Pentru noi, obiectivul este de a valorifica ceea ce s-a stabilit în cadrul Grupului de „Prieteni ai Coeziunii”, pe baza Declarației Comune agreate de statele membre ale grupului pe 26 mai 2026, sub coordonarea României", a precizat Dan.