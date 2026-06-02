Danemarca: Mette Frederiksen formează o coaliție de centru-stânga după negocieri dificile

După cele mai lungi negocieri pe care le-a avut Danemarca vreodată, prim-ministra, care conduce țara din 2019, a anunțat formarea unei coaliții de guvernare, pe care o va prezenta în detaliu miercuri.

Prim-ministra daneză Mette Frederiksen a anunțat că a format un guvern de coaliție de centru-stânga, pe care îl va conduce, la mai mult de două luni după alegerile parlamentare, scrie Le Monde. Acesta va fi al treilea mandat al lui Frederiksen ca șefă a guvernului danez, o funcție pe care o deține din 2019.

Partidul pe care îl conduce, social-democrații, a obținut cel mai slab rezultat din 1903 încoace la alegerile parlamentare din 24 martie, dar rămâne cel mai mare partid, cu 38 din cele 179 de locuri din Parlament. "Am anunțat că s-ar putea forma un guvern, după negocieri îndelungate", a declarat ea presei după o întâlnire cu regele Frederik al X-lea.

Marți și-a prezentat programul, iar miercuri își va prezenta echipa guvernamentală, care va fi primită de rege.

Coaliția de guvernare va fi formată din Partidul Social Democrat, Partidul Popular Socialist (SF), Partidul Social Liberal (Radikale Venstre, centru-stânga) și Moderații (Moderaterne, centru), potrivit unui comunicat al palatului regal. Aceste patru partide dețin 82 din cele 179 de locuri din Parlament, ceea ce nu este suficient pentru o majoritate absolută, dar, conform relatărilor din presă, Alianța Roșii-Verzi ar putea sprijini coaliția de guvernare.

"Cred că toată lumea va fi surprinsă să vadă cât de hotărâți suntem", a spus dna Frederiksen. "Acesta este un program guvernamental benefic pentru oamenii care trăiesc în Danemarca, pentru generațiile viitoare, precum și pentru animale", a adăugat ea. Creșterea industrială a porcilor a fost o temă centrală în campania electorală parlamentară din 24 martie.

După alegeri, o primă rundă de discuții a fost condusă de Frederiksen, care a fost înlocuită pe 8 mai de liberalul Troels Lund Poulsen, care nu a reușit să formeze o coaliție. Ea a reluat apoi conducerea negocierilor, cele mai lungi din istoria Danemarcei, care au dus în cele din urmă la o coaliție de guvernare.

În special, Frederiksen a reușit să obțină sprijinul Partidului Moderat al fostului prim-ministru Lars Lökke Rasmussen, care deținea cheia negocierilor, cu 14 locuri.

Comentatorii politici așteaptă cu nerăbdare detaliile programului guvernamental pentru a vedea cum a reușit să găsească un teren comun în cadrul partidelor de centru-dreapta și chiar în cadrul Alianței Roșii-Verzi, cu înclinații de stânga, în cazul în care sprijinul ei va fi confirmat. Cu 12 partide în Parlament, peisajul politic este deosebit de fragmentat, dar Danemarca este obișnuită cu guverne minoritare.

"Avem una dintre cele mai puternice democrații din lume. Dacă noi, ca lideri politici, nu reușim să îndeplinim această sarcină, nu știu cu adevărat ce ar putea aștepta poporul danez de la noi. Așadar, a fost o misiune esențială", a declarat ea. Problemele economice, pensiile, poluarea și imigrația au alimentat în mare măsură campania electorală și au fost probabil centrale în negocierile guvernamentale.

La începutul celui de-al treilea mandat, Mette Frederiksen este mai presus de toate întruchiparea social-democrației dedicate unor politici stricte de imigrare pentru a apăra, în opinia sa, statul bunăstării.

După o scădere a popularității la sfârșitul anului 2025, și-a revenit la începutul anului 2026 în timpul crizei din Groenlanda. Reafirmând suveranitatea Regatului Danemarcei, i-a ținut piept lui Donald Trump, care râvnește la teritoriul autonom danez din motive, spune el, de securitate națională.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA