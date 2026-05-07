De ce își promovează Europa interesele în Armenia?

Prezența Ursulei von der Leyen și a lui António Costa la Erevan reprezintă un imbold pentru premierul Nikol Pașinian, care își joacă supraviețuirea politică pe 7 iunie, la urne.

Armenia a fost la loc de cinste la începutul lunii mai, două evenimente având loc în succesiune rapidă: luni, comunitatea politică europeană a transformat Erevanul în principalul teatru diplomatic al continentului, locul în care președintele Ilham Aliev, furios din cauza rezoluțiilor Parlamentului European împotriva regimului său, s-a ciocnit cu opoziția. Iar pe 5 mai, Ursula von der Leyen și António Costa și-au prelungit șederea în capitala Armeniei pentru a semna o declarație comună care leagă Armenia de Europa. Momentul ales nu a fost o coincidență, scrie Le Point.

Peste o lună, pe 7 iunie, armenii vor vota în alegerile parlamentare – iar acest vot condiționează întreaga arhitectură geopolitică pe care Bruxelles-ul și Washingtonul au construit-o cu răbdare în jurul acetei țări de trei milioane de locuitori care se află între Turcia, Iran, Azerbaidjan, și o Rusie care, deși slăbită, se agață de fostul său teren de vânătoare și nu și-a spus încă ultimul cuvânt.

Prin intermediul acestui acord UE-Armenia, Bruxelles-ul și-a deschis portofoliul: 2,5 miliarde de euro în cadrul programului de investiții internaționale al UE (Global Gateway), 270 de milioane de euro în cadrul planului de reziliență și înființarea unei misiuni de parteneriat în domeniul securității care va înlocui misiunea anterioară de supraveghere a frontierelor lansată în 2023. UE promite să deschidă un dialog cu Erevanul privind liberalizarea vizelor.

Armenia este invitată să se alăture Întreprinderii Comune Europene pentru Semiconductori (JU Chips) și Centrului European pentru Calcul de Înaltă Performanță (EuroHPC). Declarația comună se întinde pe 44 de paragrafe. UE "recunoaște aspirațiile europene ale poporului armean" - o formulare prudentă care recunoaște, fără a stabili un calendar, legea armeană din martie 2025 care a lansat oficial procesul de aderare la UE. În acest stadiu, Bruxelles-ul stabilește legături fără a deschide ușa.

"Armenia este un pilon esențial în relația noastră cu Caucazul de Sud", a declarat António Costa, președintele Consiliului European, "dar și pentru interconectarea Europei, prin Caucazul de Sud, cu Marea Caspică și Asia Centrală. Este istoria regiunilor noastre și va fi, de asemenea, viitorul lor". Însă, în spatele fațadei instituționale, adevărata întrebare a summitului se află în altă parte: poate fi consolidată orientarea Armeniei către Vest înainte ca urnele să o pună sub semnul întrebării?

Pentru a înțelege ce este în joc, trebuie să ne întoarcem în septembrie 2023. Azerbaidjanul a lansat o ofensivă fulger asupra Nagorno-Karabahului, expulzând 100.000 de armeni de pe pământurile lor ancestrale și dizolvând Republica Arțah. O epurare etnică în toată regula. Uniunea Europeană și-a exprimat condoleanțele, dar, per total, a privit în altă parte și a semnat un acord de furnizare de gaze cu Azerbaidjanul pentru a compensa pierderea livrărilor Moscovei din cauza războiului din Ucraina. Soldații ruși prezenți au stat cu ochii în patru și au privit, trădând astfel un patronaj militar de treizeci de ani. Prim-ministrul Nikol Pașinian a tras concluzia pe care toți ceilalți o evitau să o afirme: Armenia trebuia să-și schimbe protectorul.

A fost nevoie de revenirea lui Donald Trump și de dorința sa frenetică de a obține Premiul Nobel pentru Pace pentru a schimba jocul. În august 2025, eforturile de pace ale administrației americane au dat roade. Donald Trump i-a primit pe Nikol Pașinian și pe președintele Aliev la Casa Albă. "Treizeci și cinci de ani de moarte și ură - și acum va fi iubire și respect", a proclamat președintele american cu un zâmbet radiant.

Acordul de la Washington stabilește normalizarea relațiilor dintre Armenia și Azerbaidjan. Însă conținutul său real constă într-o concesie imobiliară: americanii preiau drepturi exclusive de dezvoltare timp de 49 de ani, reînnoibile pentru 50 de ani, pe coridorul Siunik, adică 44 km de teritoriu armean care leagă Azerbaidjanul de exclava sa Nahichevan și, dincolo de Turcia, de Marea Caspică.

Acest coridor extrem de strategic a fost atribuit unui consorțiu în care Statele Unite dețin o participație de 74%, iar Armenia doar 26%. Coridorul se numește TRIPP, adică Ruta Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională. Washingtonul și-a asumat un angajament inițial de 145 de milioane de dolari. Acesta nu este un preț atât de mare de plătit pentru unul dintre coridoarele strategice ale Eurasiei. Marco Rubio, secretarul de stat american, îl consideră "un model pentru lume".UE se află pe locul al doilea, tot cu un carnet de cecuri. Va finanța infrastructura de conectivitate din jurul unui coridor în care nu deține nicio participație. Mai mult, în declarația sa de 44 de paragrafe, UE susține TRIPP. Europa și Statele Unite își împart rolurile: Bruxelles-ul construiește locația, iar Washingtonul se ocupă de ghișeu și de casa de marcat.

Cum va fi remunerat consorțiul?

Documentul de implementare a TRIPP, publicat pe 13 ianuarie 2026 de Departamentul de Stat al SUA în urma unei întâlniri între Marco Rubio și ministrul armean al Afacerilor Externe, Ararat Mirzoian, prevede că TRIPP Development Company va avea dreptul exclusiv de a "colecta și reține venituri" din mai multe surse: taxe de acces la infrastructură, activități comerciale în zona de tranzit, chirii funciare și taxe de serviciu.

Documentul specifică faptul că aceste drepturi acoperă nu doar drumurile și căile ferate, ci și conductele de petrol și gaze, rețelele de fibră optică și liniile de transport al energiei electrice. Nu este vorba doar de un drept de trecere rutier, ci este o concesiune energetică și digitală pe teritoriul suveran armean. Structura consorțiului trebuie să asigure "un randament financiar pentru Statele Unite din contribuția sa inițială sau alte beneficii economice pentru guvernul SUA sau pentru companiile americane", așa cum se menționează la pagina 3.

În ceea ce privește colectarea taxelor de drum, documentul specifică la pagina 5 că aceasta va fi gestionată de operatori privați contractați de consorțiu, în timp ce autoritățile armene își vor menține prezența la punctele vamale și vor lua deciziile finale de vămuire. Pe hârtie, suveranitatea este păstrată. În realitate, este vorba de o concesiune în stil american, după modelul Canalului Panama, un precedent pe care analiștii regionali s-au grăbit să-l sublinieze.Și totuși, întregul edificiu se bazează pe o singură condiție: ca Nikol Pașinian să câștige alegerile parlamentare din 7 iunie.

Ultimele sondaje realizate de MPG, partenerul armean al Gallup International, arată că partidul său, Contract Civil, conduce în ceea ce privește intențiile de vot (între 26 și 27%). Însă opoziția combinată depășește 30%, fiind susținută de trei forțe, dintre care unele sunt legate de Moscova. Legea electorală armeană include o "clauză de majoritate stabilă" inspirată de legea italiană Italicum din 2015.

Dacă niciun partid nu obține 52% din locuri în primul tur și nu se formează nicio coaliție în termen de șase zile de la rezultate, se organizează un al doilea tur între cele două partide principale. Câștigătorul celui de-al doilea tur primește apoi locuri suplimentare pentru a atinge majoritatea constituțională necesară, garantând astfel o guvernare stabilă. Prin urmare, transferul de voturi va fi crucial pentru ca Pașinian să rămână la putere.

Printre adversarii săi se numără o figură binecunoscută: Robert Kocearian, un simbol al vechiului sistem demontat de Pașinian. A fost al doilea președinte al Armeniei (1998-2008). Este omul asociat cu Nagorno-Karabah, conducând regiunea înainte de a prelua puterea la Erevan. Este amintit pentru stilul său autoritar de guvernare, bazându-se pe oligarhi apropiați Kremlinului. Urmărit penal pentru "răsturnarea ordinii constituționale" după Revoluția de Catifea din 2018, a fost arestat, eliberat și rejudecat. Moscova a intervenit deschis pentru a-l proteja. Astăzi, el conduce blocul de opoziție Haiastan, care obține aproximativ 8% din voturi.

Un alt adversar este Gagik Tsarukian, un om de afaceri extravagant. Este cel mai bogat oligarh din Armenia și fondatorul partidului Armenia Prosperă, căruia i se atribuie puțin sub 8% din voturi. Fost campion la sambo (un sport de luptă popular în spațiul post-sovietic), a construit un imperiu în construcții, energie și agroindustrie sub protecția regimurilor Kocearian și Sargsian. Loialitățile sale sunt de vânzare: l-a susținut pe Pașinian după 2018, apoi s-a alăturat opoziției când situația s-a schimbat. El întruchipează oportunismul post-sovietic în cea mai pură formă. Pretinde că este "de partea poporului", dar rămâne foarte apropiat de Kremlin.

Însă cel mai redutabil adversar rămâne Samvel Karapetian. Directorul general al conglomeratului ruso-armean Tashir Group, oligarhul a controlat Rețelele Electrice ale Armeniei până la arestarea sa – o infrastructură strategică ale cărei active au fost confiscate de guvern. Arestat în 2025 pentru că ar fi cerut răsturnarea guvernului, el conduce partidul Armenia Puternică din arestul la domiciliu. Fondat în ianuarie 2026, partidul are în prezent în sondaje aproximativ 14%. Pașaportul său dublu, armean și rusesc, îl descalifică legal pentru a deține un loc în parlament și funcția de prim-ministru. El se poziționează mai degrabă ca un "creator de regi" decât ca un candidat direct.

Biserica Apostolică Armeană, cu mai mulți lideri arestați în 2025 pentru presupuse legături cu Moscova și tentative de destabilizare a guvernului, a devenit vehiculul mesajului clasic rusesc: Occidentul decadent vrea să distrugă valorile tradiționale. Rusia încearcă să-și recâștige influența prin vot. Cu toate acestea, Armenia nu s-a retras încă complet din CSTO (Organizația Tratatului de Securitate Colectivă), alianța militară ruso-sovietică fondată în 1992. Pașinian a suspendat participarea la aceasta. El se consideră de facto în afara tratatului. Dar, de jure, nu este încă cazul.

Prim-ministrul trebuie să se confrunte și cu diaspora armeană din Statele Unite – cinci până la șapte milioane de oameni, mai mult decât dublul populației Armeniei, care nu votează, dar au o influență considerabilă. Nu este un grup monolitic, dar aripa sa naționalistă, traumatizată de căderea Nagorno-Karabahului, îi este în mare măsură ostilă.

În aprilie 2026, un congres al partidului naționalist Dașnak din Paris a adoptat o declarație prin care denunța politicile sale drept "antinaționale" și care cere redeschiderea problemei Arțahului, pe care Pașinian încearcă tocmai să o închidă. Tucker Carlson a contribuit la mobilizarea acestui segment al diasporei, găzduindu-l pe nepotul lui Karapetian în podcastul său, unde a repetat textual narațiunea Moscovei despre "apărătorul creștinismului" împotriva exceselor occidentale.

Chiar dacă va câștiga alegerile parlamentare, problemele lui Nikol Pașinian sunt departe de a se fi încheiat. El va trebui apoi să organizeze un referendum constituțional pentru a elimina toate referințele la Nagorno-Karabah din constituția armeană. Aceasta este condiția impusă de Baku pentru ratificarea tratatului de pace. O alegere dureroasă pentru țară, al cărei lider le cere cetățenilor să voteze pentru a șterge memoria a ceea ce au pierdut. Un exercițiu democratic mai mult decât periculos. Între timp, în Armenia, Europa a câștigat un aliat, iar Trump mizează pe un coridor pentru viitor. Iar pe 7 iunie, armenii vor vota pentru a decide dacă va confirma ambele părți și dacă va consolida pacea.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA