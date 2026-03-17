De ce războiul din Iran va fi un alt „șoc ucrainean” pentru Europa

Va fi războiul din Iran echivalentul unei alte Ucraine pentru europeni, expuși unui șoc energetic care le dezvăluie vulnerabilitatea și dezbinarea? Dar China, în urma anulării (sau amânării) vizitei lui Trump?

Există o grabă nebună de a pune capăt imediat acestui război și de a proclama înfrângerea Americii și a Israelului. Și este de înțeles. În aceste zile nici Donald Trump și nici Bibi Netanyahu nu se bucură de o mare popularitate. Dorința unora de a vedea acest conflict ca pedeapsa finală pe care Istoria o aplică celor doi ”Mari Satani” este irezistibilă. Și este foarte posibil ca pentru ei, lucrurile să se termine prost. Războaiele sunt marcate deseori de calcule greșite, iar ultimii ani abundă în exemple de acest fel, potrivit Corriere della Sera.

Putin, liderii săi militari și serviciile sale de informații au greșit grav predicțiile privind disponibilitatea și capacitatea Ucrainei de a rezista, deoarece aceasta trebuia să se predea în două săptămâni și în schimb, îi ține în șah de patru ani. În Orientul Mijlociu, regimul ayatollahilor au facut o greșeală gravă de calcul pe 7 octombrie 2023: sprijinind Hamas să declanșeze acel masacru al evreilor, dictatorii de la Teheran nu au prevăzut reacția Israelului. Pentru unii dintre ei, acea zi a fost ziua condamnării la moarte.

Nu se poate exclude faptul că, după acele erori strategice flagrante ale Rusiei și Iranului, acum două săptămâni Trump și Netanyahu au făcut propria lor greșeală, subestimând rezistența regimului iranian.

Poate că, înșelați de revoltele populare de la începutul lunii ianuarie, au crezut că regimul este mai fragil decât se dovedește a fi?Însă războaiele nu se evaluează în focul conflictului, cu atât mai puțin în stadiile lor inițiale. La Pearl Harbor sau la începutul Operațiunii Barbarossa, rezultatul celui de-al Doilea Război Mondial părea foarte diferit. Dar chiar și la două săptămâni după invazia în Afganistan din 2001 sau în Irak în 2003, nimeni nu ar fi putut prezice rezultatul final. La două săptămâni de la începutul ofensivei israeliano-americane, se recomandă prudență. Și înainte de a decide că Trump și Netanyahu au pierdut deja războiul, este util să analizăm cum se descurcă toți ceilalți.

Xi Jinping își vede substras, deocamdată, un premiu râvnit: vizita oficială a lui Trump la Beijing, programată pentru perioada 31 martie - 2 aprilie. E clar că Xi era foarte interesat de această vizită care ar fi trebuit să aibă loc într-un moment delicat pentru el: criza economică, semnele tensiunilor interne în cadrul regimului, dezvăluite de epurările generalilor și apropierea unui eveniment extrem de sensibil: sfârșitul celui de-al treilea mandat imperial al lui Xi și începutul celui de-al patrulea.

Mulți observatori atribuiseră marea prudență a Chinei față de Iran tocmai apropiatului summit cu Trump. Diplomația Republicii Populare a condamnat într-adevăr atacul american, însă în termeni destul de blânzi și fără ca vorbele să fie urmate de acțiuni concrete. China ar putea continua să furnizeze arme sau sfaturi Gărzilor Revoluționare Islamice, însă aceasta ar fi doar o continuare a tradiției, nu o escaladare.

Adevărul este că China își expune vulnerabilitatea energetică de fiecare dată când izbucnește o criză în Orientul Mijlociu: cumpără 90% din petrolul iranian, iar uneori Teheranul a reprezentat aproape o cincime din totalul aprovizionărilor chineze (și pentru că are petrol la preț redus, plătit în renminbi în loc de dolari). În ciuda faptului că se prezintă ca o superputere verde, Republica Populară rămâne cel mai mare consumator mondial de combustibili fosili.Vizita lui Trump la Beijing a fost foarte așteptată, cu multe probleme bilaterale de discutat.

În primul rând, livrările de arme americane către Taiwan: contracte în valoare de 11 miliarde de dolari pe care Trump le-a suspendat în timp ce încă se pregătea să se întâlnească cu Xi. Comerțul Chinei cu restul lumii continuă să crească, dar acest lucru confirmă doar nevoia Chinei de a-și păstra piețele globale, iar schimbarea protecționistă a Americii o îngrijorează. Acum, că Trump și-a suspendat vizita la Beijing, este posibil ca această mișcare să fie un preludiu la o serie de cereri de compensații.

Una dintre ele iese deja în evidență, fiind reclamată urgent de lumea MAGA: având în vedere că Iranul permite petrolierelor care transportă petrol rezervat Chinei să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, de ce Beijingul nu depune eforturi pentru a asigura siguranța acelor ape și libertatea de navigație pentru toți, în conformitate cu abordarea sa globalistă și multilateralistă? Și de ce nu încetează să subvenționeze Pasdaranii și armele lor, având în vedere că aceștia supun întreaga lume unui șoc energetic ale cărui victime sunt China și principalii săi clienți din Asia și Europa?Asta ne aduce în Europa.

Odată cu închiderea virtuală a Strâmtorii Ormuz, aceasta se confruntă cu o criză similară cu cea care a început în februarie 2022, după atacul lui Putin asupra Ucrainei. Astăzi, la fel ca acum patru ani, Europa se confruntă cu un șoc energetic care îi expune dependența și, prin urmare, fragilitatea.

La fel ca acum patru ani, șocul este declanșat de intervenția unui actor extern care crede că are mai puțin de pierdut decât Europa. În 2022, calculul lui Putin era că Europa nu va îndrăzni să reacționeze împotriva Moscovei, punându-i în pericol securitatea energetică (europenii i-au confirmat parțial predicțiile, deoarece patru ani mai târziu continuă să cumpere energie de la el, finanțându-i războiul). Mai mult, Putin era foarte conștient de starea de dezarmare a Europei, care o făcea nu atât „pacifistă”, cât docilă, din cauza lipsei de alternative.

În Iran, modelul se repetă, cu câteva variații. Cei care cred că acesta este un război declanșat de America fără motive întemeiate ar trebui să admită că inițiatorul suferă mai puține pagube decât Europa, având în vedere autosuficiența energetică a Statelor Unite. Dacă ne concentrăm în schimb pe represaliile iraniene, atât militare, cât și geoeconomice, constatăm că, încă o dată, Europa se află în prima linie, suferind pagube semnificative și fiind lipsită de mijloacele de apărare. Macron și-a trimis propria mini-flotă în Mediterană, dar când SUA i-a cerut să participe la securizarea strâmtorii Ormuz, a răspuns: doar atunci când se vor termina luptele (probabil că în acel moment nu va mai fi nevoie să se escorteze petrolierele).

Starmer se află într-o poziție similară; a acceptat cu reticență o mini-mobilizare militară și doar atunci când Iranul i-a amenințat baza din Cipru, însă din motive politice interne nu își poate permite să fie asociat cu Trump în Golful Persic. La începutul acestui război Merz a fost cel mai trumpist dintre toți, apoi și-a redus sprijinul pentru America pentru a permite desfășurarea unor alegeri regionale importante. Acum, Merz este iritat de faptul că Trump a ridicat sancțiunile asupra petrolului rusesc. Însă în Germania, întreaga dezbatere privind războiul din Iran are loc pe fundalul unui adevăr incomod: chiar dacă Berlinul ar vrea să facă ceva, capacitățile sale militare în Orientul Mijlociu sunt aproape de zero.

În ceea ce priveste Ormuz, Trump a alternat, ca întotdeauna, declarații contradictorii și inconsistente. Ori de câte ori a adus în discuție NATO, tema de bază era aceasta: dacă Ormuz este o arteră strategică pentru economia europeană, în timp ce pentru cea americană este mult mai puțin, unde sunt europenii când cineva amenință să lanseze rachete, drone sau mine asupra navelor comerciale care traversează strâmtoarea? La fel ca în cazul Chinei lui Xi, Trump aduce ocazional la masa negocierilor rolul pe care America l-a jucat „gratuit” timp de 80 de ani, cel de garant al libertății de navigație chiar și în mări îndepărtate de țărmurile sale, chiar și de-a lungul rutelor de care alții depind pentru aprovizionare.

Este evident că în toți acești 80 de ani, clasa conducătoare americană a crezut mereu că are un interes în a face acest lucru. Iar când un „provocator” precum Trump declară brutal că flotele și forțele sale armate oferă un serviciu altora, el dezvăluie contradicțiile celorlalți.

Dinspre Europa, în ultimele zile, a sosit doar un singur mesaj, omogen și unitar: „Acesta nu este războiul nostru. Nu l-am început noi, nu l-am dorit, nu împărtășim obiectivele sale și, în realitate, nici măcar nu le cunoaștem, având în vedere natura contradictorie a declarațiilor lui Trump”. De aici și până la formularea unei strategii este cale lungă. Într-adevăr, nu există o linie comună între principalii actori - Germania, Franța și Regatul Unit.

Dacă există persoane care se așteaptă ca la sfârșitul conflictului cineva din Orientul Mijlociu sau din altă parte să fie recunoscător că Europa a rămas un simplu spectator, atunci nu au studiat lecțiile trecutului. Chiar dacă cel mai recent precedent este încă proaspăt în memoria noastră: Gaza. Europenii s-au distanțat deseori de acțiunile lui Trump, l-au condamnat aproape întotdeauna pe Netanyahu, dar dincolo de asta, nu au vorbit niciodată cu o singură voce, iar în ceea ce privește viitorul Gazei, nu îi ascultă nimeni.

