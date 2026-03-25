Demisii în Italia după eșecul referendumului

Daniela Santanchè a demisionat; ministra Turismului se retrage la presiunea lui Meloni. „Dragă Giorgia, sunt obișnuită să-mi plătesc facturile și adesea și pe ale altora”, scrie Il Corriere della Sera.

În cele din urmă, a cedat: după ce și-a confirmat agenda de miercuri, 25 martie, pentru a-și demonstra reticența de a demisiona din funcția de ministră a Turismului, Daniela Santanché a și-a prezentat demisia.

În urma votului „nu” la referendumul privind justiția, prim-ministra Giorgia Meloni a dorit să „facă o curțenie de primăvară”, iar Giusi Bartolozzi, șefa de cabinet din cadrul Ministerului Justiției, și subsecretarul de stat pentru justiție Andrea Delmastro Delle Vedove, au demisionat.

Palatul Chigi a cerut într-un comunicat ca „urmând aceeași linie de sensibilitate instituțională, ministrul Turismului, Daniela Santanché, să ia o decizie similară”. Santanché, care până acum a fost protejată mereu de guvern, în ciuda problemelor sale juridice (trei moțiuni de neîncredere prezentate de centru-stânga), a ignorat această declarație.

Numai că apoi, e foarte probabil ca perspectiva unei demisionări în Parlament, cu o moțiune de neîncredere deja programată pentru luni, 30 martie, și aprobată de majoritate, să-i fi schimbat părerea. Posibilitatea de a fi înlăturată public din guvern în Parlament, cu sprijinul sau abținerea prietenilor săi din coaliție la moțiunea opoziției, trebuie să-i fi părut inacceptabilă. Un fiasco greu de dus pentru ea, fostă parteneră de afaceri a lui Briatore și regina cercurilor înaltei societăți, mereu semeață pe tocurile de 12 centimetri. Mai bine, atunci, să demisioneze și să plece înainte să devină un caz.

Misiva lui Santanché (destinată să facă valuri): „Nu vreau să fiu un țap ispășitor”.

„Dragă Giorgia, îți prezint, așa cum ai solicitat oficial, demisia mea din funcția de ministru pe care mi-ai încredințat-o și pe care cred că am îndeplinit-o cât am putut de bine și fără niciun inconvenient. Îți mulțumesc pentru recunoașterea și încrederea pe care mi le-ai arătat în acești ani de conducere a Ministerului Turismului. Am vrut (și sper că vei înțelege) să precizez public că tu ai fost cea care mi-a cerut să părăsesc această funcție, deoarece, așa cum am spus întotdeauna, aș demisiona doar la cererea ta explicită și publică.

Am vrut să fie clar, de dragul onoarei mele, că mă retrag, nu doar din cauza unei cereri pe care liderul partidului meu o consideră utilă și potrivită. Am vrut și sunt dornică să subliniez că până în prezent, cazierul meu judiciar este impecabil și că dosarul concedierilor nici măcar nu a fost trimis în judecată.

Poate că ieri am fost puțin cam prea bruscă (cred că îmi înțelegi starea de spirit) atunci când ți-am explicat reticența mea de a demisiona imediat, pentru că am vrut ca acest gest să fie separat de comentariile despre referendum, deoarece nu vreau să fiu țapul ispășitor pentru o înfrângere care, cu siguranță, nu a avut loc din vina mea, având în vedere rezultatul obținut în Lombardia și chiar în propria mea municipalitate.

De asemenea, am vrut ca demisia mea să fie separată de problema contingentă și foarte diferită care îl implică pe onorabilul Del Mastro, care plătește și el un preț mare. După ce am clarificat acest lucru, nu am nicio problemă să spun „mă supun” și să fac ce îmi ceri.Nu îți voi ascunde că simt puțină amărăciune față de rezultatul carierei mele ministeriale, viața m-a obișnuit să-mi plătesc propriile facturi și adesea și pe cele ale altora. Țin mai mult la prietenia noastră și de viitorul mișcării noastre”.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA