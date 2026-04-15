Deși l-a susținut pe Viktor Orban, Donald Trump face o declarație surprinzătoare despre Magyar

Donald Trump a declarat că viitorul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, va face "o treabă bună".

Într-un interviu acordat postului american ABC News, după ce îi oferise un sprijin ferm predecesorului său, Viktor Orban, Donald Trump a declarat: "Cred că cel nou va face o treabă bună, este un om bun".

Peter Magyar, un conservator pro-european, a apărut pe scena politică la începutul anului 2024.

Luni, el a promis că va face totul pentru "a garanta o nouă eră în Ungaria", a doua zi după victoria zdrobitoare a partidului său, Tisza, în alegerile parlamentare împotriva partidului Fidesz al liderului naționalist, care a condus țara cu o mână de fier timp de 16 ani.

Administrația Trump și-a exprimat clar sprijinul pentru Orban, iar vicepreședintele american, JD Vance, a mers chiar la Budapesta pentru a face campanie alături de el.

JD Vance a declarat luni că este "întristat" de înfrângerea lui Orban, asigurând în același timp că Statele Unite vor colabora "foarte bine" cu succesorul lui.

Donald Trump a subliniat de asemenea că Peter Magyar este un fost membru al Fidesz, partidul lui Viktor Orban, și a afirmat că împărtășește opiniile lui Orban privind imigrația: "Cred că va fi bun", a declarat el pentru ABC.

Peter Magyar și-a exprimat miercuri încântarea că "președintele Statelor Unite a vorbit" despre el "în termeni foarte amicali" și a spus că a vorbit marți cu președintele turc, Recep Tayyip Erdogan.

În fața presei, el a afirmat că a invitat numeroși lideri "la Budapesta pe 23 octombrie pentru a sărbători împlinirea a 70 de ani de la revoluția din 1956".

Surse: La Libre Belgique/RADOR RADIO ROMÂNIA