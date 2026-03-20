Despre ce este referendumul privind reforma justiției din Italia

Secțiile de vot sunt deschise în toată Italia pentru referendumul constituțional privind reforma justiției.

Votul a început duminică, 22 martie, între orele 7:00 și 23:00, și continuă luni, 23 martie, între orele 7:00 și 15:00.

Alegătorii sunt chemați să decidă dacă aprobă sau resping o lege de modificare a Constituției deja aprobate de Parlament, privind șapte articole (87, 102, 104, 105, 106, 107 și 110 din Constituție), relatează Euronews.

Reforma vizează introducerea separării carierelor între judecători și procurori, crearea a două Consilii Superioare ale Magistraturii și o nouă Înaltă Curte disciplinară.

Cetățenii cu drept de vot trebuie să se prezinte la urne cu o carte de alegător și un act de identitate valabile. Birourile locale din toată Italia vor rămâne deschise în zilele alegerilor pentru a permite eliberarea de duplicate, etichete și cărți de alegător.

La secția de votare, cetățenii vor primi un singur buletin de vot pe care vor putea alege între două opțiuni: Da (confirmarea reformei) sau Nu (respingerea reformei).

Trebuie menționat că referendumul este unul de confirmare, deci nu este necesar să se ajungă la un cvorum pentru ca acesta să fie valid. Rezultatul este valabil indiferent de numărul de alegători care se prezintă la vot. Câștigă pur și simplu întrebarea care primește cele mai multe voturi.

Pentru cetățenii înregistrați la Registrul Italienilor Rezidenți în Străinătate (AIRE), votul prin corespondență este în general acceptat. Cu toate acestea, nu a fost prevăzută nicio metodă alternativă de vot pentru cele cinci milioane de cetățeni italieni care locuiesc permanent departe de localitatea lor de reședință, unde trebuie să se deplaseze pentru a-și exprima votul.

Printre punctele de pe ordinea de zi, prima întrebare se referă la reforma Consiliului Superior al Magistraturii, organul de autoguvernare al magistraților. Alegătorii sunt întrebați dacă doresc sau nu să abroge legea din 24 martie 1958, care reglementează funcționarea CSM. Dacă votul "Da" ar câștiga, CSM ar fi împărțit în două organisme separate, unul pentru judecători și unul pentru procurori. Un vot "Da" ar crea, de asemenea, o Înaltă Curte disciplinară, care ar fi responsabilă de judecarea magistraților din perspectivă disciplinară, înlocuind CSM în acest rol.

A doua întrebare, privind evaluarea justă a magistraților, propune acordarea membrilor neprofesioniști, cum ar fi avocații și profesorii, a dreptului de a participa la evaluarea performanței lor.

Așa-numita separare a carierelor, sau interdicția judecătorilor și procurorilor de a trece de la un rol la altul, face obiectul celei de-a treia întrebări din referendum. Distincția dintre funcțiile de judecare și de urmărire penală este piatra de temelie a reformei dorite de majoritatea din Parlament.

A patra întrebare propune limitarea aplicării arestării preventive. Aceste prevederi ar rămâne în vigoare doar pentru cei care comit infracțiuni grave.În cele din urmă, reforma îi întreabă pe alegători despre abolirea Decretului Severino din 2012, care prevede ineligibilitatea și descalificarea automată a membrilor Parlamentului, reprezentanților Guvernului, consilierilor regionali, primarilor și administratorilor locali în caz de condamnare.

Întrebările care fac obiectul referendumului vor fi rezumate pe buletinul de vot cu următorul text: "Aprobați textul legii de revizuire a articolelor 87 alineatul (10), 102 alineatul (1), 104, 105, 106 alineatul (3), 107 alineatul (1) și 110 din Constituție, aprobat de Parlament și publicat în Monitorul Oficial din 30 octombrie 2025, sub titlul «Reguli privind sistemul judiciar și înființarea instanței disciplinare»?".

Votul de duminică și luni este văzut de mulți observatori ca un test pentru Guvernul Meloni, în urma unei campanii electorale marcate de o ciocnire între politicieni și sistemul judiciar și de tonuri deosebit de aprinse, atât de mult încât președintele Sergio Mattarella a cerut moderație.

Având în vedere sprijinul întregii majorități guvernamentale pentru reformă și frontul "Nu" la fel de unit, compus din principalele partide de opoziție, votul referendumului ar putea trimite un semnal important cu privire la intențiile de vot ale italienilor, cu puțin peste un an până la sfârșitul sesiunii legislative, programată pentru vara anului 2027.

Majoritatea susține un vot "Da" ca un pas cheie pentru "finalizarea" procesului de reformă a justiției și creșterea meritocrației acesteia, în timp ce o parte semnificativă a sistemului judiciar și a partidelor de opoziție solicită respingerea textului, considerându-l dăunător și incapabil să aibă un rol asupra adevăratei eficiențe a sistemului judiciar italian.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA