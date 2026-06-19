Donald Trump reaprinde tensiunile italo-americane după o confruntare verbală cu Giorgia Meloni

Președintele SUA susține că Giorgia Meloni a insistat să facă o fotografie cu el în timpul summitului G7. În ciuda unei negări publice din partea șefei Guvernului italian, Trump a lansat un atac dur contra ei pe platforma sa Truth Social.

Cei doi lideri, aliați multă vreme, se ciocniseră deja în aprilie.

Donald Trump a reaprins disputa diplomatică cu Italia sâmbătă, insistând că premierul Giorgia Meloni i-a cerut "de nenumărate ori" să facă o fotografie cu el la summitul G7 cu câteva zile mai devreme. Meloni a răspuns denunțând aceste atacuri "absurde".

"Meloni a cerut, de nenumărate ori, o fotografie cu mine în timpul reuniunii G7 din Franța", a scris președintele SUA pe platforma sa Truth Social, reafirmând comentariile făcute într-un interviu telefonic cu canalul de televiziune italian La7 săptămâna aceasta, care au provocat furie la Roma în ultimele zile.

Președintele american a insistat sâmbătă și a subliniat ideea: "O duce prost în Italia cu popularitatea, poate pentru că a întors spatele Statelor Unite ale Americii, o țară care iubește și protejează cu adevărat Italia".

"Aceste atacuri constante și neprovocate sunt o nebunie", a reacționat Giorgia Meloni la scurt timp după aceea pe Instagram, într-o postare în limba engleză alături de cea a președintelui american. "Cât despre popularitatea mea, faptul că sunt prietena ta cu siguranță nu a ajutat ​​și nu depinde de relația mea cu tine", a replicat premiera italiană, sugerând că președintele SUA ar trebui "să se concentreze pe propria popularitate".

Ajutorul italian în războiul din Iran: Punctul de ruptură

Președintele SUA a făcut referire explicită în mesajul său la ceea ce a perceput ca o lipsă de sprijin din partea prim-ministrului italian, precum și a altor state membre ale NATO, în războiul lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. "Nici măcar nu ne-a lăsat să folosim pistele sau platformele, un inconvenient semnificativ", a continuat el, referindu-se la refuzul Italiei de la sfârșitul lunii martie de a permite avioanelor de vânătoare americane implicate în războiul din Orientul Mijlociu să aterizeze la o bază din Sicilia.

Utilizarea bazelor militare americane în Italia "este guvernată de acorduri pe care le-am respectat întotdeauna și care nu pot fi încălcate cât timp sunt prim-ministră”, a replicat Giorgia Meloni.

De data aceasta în limba italiană, ea a afirmat în același mesaj că "nu va reveni asupra subiectului" atacurilor lui Donald Trump, "pentru că încă mai cred în unitatea occidentală și nu cred că acest spectacol este demn de misiunea noastră".

În aprilie, președintele american o criticase deja pe Giorgia Meloni pentru refuzul acesteia de a-și implica țara în războiul cu Iranul, spunând că este "șocat" și dezamăgit de lipsa ei de "curaj".

Ministrul italian de externe își anulează vizita în Statele Unite

În urma interviului acordat de Donald Trump postului de televiziune La7 din această săptămână, ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a anunțat anularea vizitei sale planificate în Statele Unite pentru 21 și 22 iunie și a condamnat "remarcile grave și jignitoare".

În consecință, o conferință privind legăturile de afaceri dintre Statele Unite și Italia - programată să aibă loc luni la Miami, cu participarea ministrului italian și a secretarului de stat american, Marco Rubio - a fost anulată, a anunțat vineri Departamentul de stat al SUA.

Papa Leon al XIV-lea, aflat sâmbătă într-o călătorie în nordul Italiei, a cerut încetarea discursului instigator la ură, fără a se referi explicit la atacurile lui Donald Trump: "Destul cu toate aceste lucruri care duc la război între oameni, între comunități, între țări", a spus el.

Giorgia Meloni, aleasă în octombrie 2022 pentru a conduce un guvern de coaliție ultraconservator, a fost până acum unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Donald Trump în Europa, străduindu-se adesea să medieze între pozițiile divergente ale Statelor Unite și Europei.

În urma summitului G7 de la Evian de miercuri, Giorgia Meloni a vorbit despre o "atmosferă foarte pozitivă" și "lipsa de fricțiuni" între Trump și ceilalți lideri mondiali prezenți. Ea a adăugat, însă, că atât ea, cât și președintele american au "personalități puternice".

Următoarea întâlnire Trump-Meloni, programată pentru 7 și 8 iulie la Ankara

Pe 7 și 8 iulie, liderii NATO se vor întâlni la Ankara pentru a discuta despre cheltuielile militare, structura Alianței și securitatea internațională. Meloni și Trump vor reveni la aceeași masă.

Palatul Chigi pare hotărât să evite alte încercări publice de a repara relațiile. Giovanbattista Fazzolari, subsecretar în cadrul Cabinetului prim-ministrului și unul dintre cei mai apropiați asociați ai primului ministru, a vorbit despre ”iluziile lui Trump” și l-a acuzat de deteriorarea relațiilor istorice dintre Statele Unite și Europa.

Solidaritate din partea mai multor lideri europeni la Bruxelles, de la Sanchez la Macron

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez și-a exprimat întreaga ”solidaritate” cu prim-ministra Giorgia Meloni față de comentariile lui Donald Trump. ”Nu numai că am făcut-o public ca răspuns la o întrebare din partea ei, dar am făcut-o și în privat”, a declarat el într-o conferință de presă după summitul european.

”În timpul Consiliului European, mi-am exprimat solidaritatea cu ea în fața acestui atac, care nu este nici politic, nici personal; de fapt, nici nu știu cum să-l descriu”, a adăugat el.

Și președintele francez Emmanuel Macron, a declarat în marja Consiliului European de la Bruxelles: ”Am fost surprins de atacul lui Donald Trump asupra Giorgiei Meloni și voi discuta cu ea despre asta”.

Reacțiile opoziției italiene

Reacțiile la noul atac al lui Trump asupra lui Meloni sunt în toi. Potrivit senatorului Partidului Democrat, Filippo Sensi, mișcarea lui Trump are, de fapt, scopul de a o favoriza pe Meloni. ”Mi se pare clar că, prin atacurile sale nechibzuite și arogante asupra lui Meloni, Trump încearcă cu orice preț să facă guvernul de dreapta să câștige următoarele alegeri”, a scris el pe X.

Surse: Le Temps/RAI News/RADOR RADIO ROMÂNIA