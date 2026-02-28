La 1 martie 2026, Espress.ro a devenit cofondator și membru al Focus Europe, o rețea de organizații media europene, redacții autonome și independente în șapte țări europene: Republica Cehă, Slovacia, Polonia, România, Bulgaria, Italia și Germania.

Jurnaliștii uniți în rețeaua Focus Europe făceau anterior parte din rețeaua Euractiv. Redacțiile foștilor parteneri au decis să colaboreze în noua rețea, Focus Europe, care include următoarele publicații:

Această mișcare reflectă schimbări mai ample în tabloul media.

Interviurile Focus Europe: Romano Prodi, fost premier italian și fost președinte al Comisiei Europene

Despre Focus Europe

Rețeaua Focus Europe are două decenii de experiență comună în colaborare, cu ambiția de a-și păstra punctele forte în jurnalismul paneuropean, adoptând în același timp noi abordări pentru a prospera într-un mediu din ce în ce mai competitiv.

Prin membrii săi, rețeaua rămâne angajată în păstrarea independenței editoriale, a analizei critice, dar constructive, a politicilor UE și a unei atenții sporite asupra modului în care deciziile de la Bruxelles se intersectează cu realitățile naționale.

Mass-media din rețea vor face schimb de conținut care va contribui la o mai bună reflectare a scenei politice, economice și sociale din țările respective pentru cititorii bulgari. Deschisă către colaborări viitoare, rețeaua salută parteneriatele cu organizații media din alte țări care împărtășesc aceleași valori și susțin valorile europene fundamentale – pluralismul, transparența și angajamentul față de un discurs public informat.

În calitate de partener asociat, MediaLab - thin-tank fondat de creatorul inițial al Euractiv, Christophe Leclercq - va oferi sprijin strategic, bazându-se pe experiența sa în domeniul inovării media, jurnalismului politic și promovării unui spațiu european de informare durabil.