Europa trage semnalul de alarmă și își triplează achizițiile de arme

Europa a tras semnalul de alarmă. Dincolo de retorică, de climatul de alertă militară creat de Rusia și de instabilitatea crescândă din Orientul Mijlociu vecin, cifrele arată un efort real de consolidare a arsenalelor europene.

Conform celui mai recent raport privind transferurile de arme publicat luni de Institutul Internațional de Cercetare a Păcii de la Stockholm (SIPRI), țările europene și-au triplat achizițiile de arme în ultimii cinci ani (2021-2025). Bătrânul Continent conduce clasamentul importatorilor, Statele Unite fiind principalul furnizor (38% din vânzări). Între cei doi aliați, Europa și Statele Unite, comerțul cu arme a crescut cu 9,2% în ultimii cinci ani, după aproape un deceniu de stabilitate sau ușoare scăderi. Spania rămâne printre primii 10 vânzători de arme din lume, deși a coborât cu un loc, fiind depășită de Coreea de Sud, potrivit El Pais.

Graficele realizate de SIPRI, un centru de cercetare cu sediul în capitala Suediei, arată o tendință clară de creștere a achiziției și vânzării de armament greu, care determină cifrele generale: avioane de vânătoare, nave de război, lansatoare de rachete sol-aer, tancuri și vehicule militare, precum și artilerie. Centrul urmărește contractele în curs de execuție, dar, pe baza datelor deja colectate din tranzacțiile în curs, se așteaptă ca această tendință să continue. Un indicator cheie va fi potențiala achiziție de către India a peste o sută de avioane de vânătoare Rafale de la gigantul francez Dassault. Această tranzacție majoră, încă în curs de finalizare, ar putea valora peste 30 de miliarde de euro.

În datele istorice compilate de SIPRI, tendința ascendentă este încă departe de volumul atins în perioada finală a Războiului Rece. Din anii 1980, tendința a scăzut brusc până la o revenire inițială la începutul acestui secol. De atunci, transferurile de arme au crescut ușor până în ultimii cinci ani, când și-au revenit. Conform calculelor realizate de Mathew George, directorul Programului de Transferuri de Arme al SIPRI, nivelurile actuale sunt încă cu 14,5% mai mici decât la sfârșitul Războiului Rece.

În timp ce bat tobele unei posibile noi confruntări între două blocuri în urma agresiunii Rusiei în Ucraina, la Bruxelles crește urgența consolidării autonomiei militare strategice. Aceasta este o nevoie împărtășită de majoritatea statelor membre ale UE, mai ales după sosirea la Casa Albă a lui Donald Trump, al cărui sprijin pentru aliați în perioadele de criză a fost ambiguu.

Chiar și așa, hegemonia Statelor Unite pe piața armelor este covârșitoare. Industria militară americană a reprezentat 42% din transferurile internaționale de arme în ultimii cinci ani, cu șase puncte procentuale mai mult decât în ​​perioada precedentă de cinci ani. Companiile americane au vândut în 99 de țări din întreaga lume, inclusiv 35 de națiuni europene.

Conform datelor compilate de SIPRI, pentru prima dată în două decenii, vânzările de arme fabricate în SUA către Europa le-au depășit pe cele semnate cu partenerii americani din Orientul Mijlociu - dincolo de blocurile regionale, Arabia Saudită este cel mai mare partener comercial individual pentru companiile americane.

În termeni generali, Bătrânul Continent a cumpărat cu 210% mai mult în ultimii cinci ani decât în ​​perioada 2016-2020. Aproape jumătate din produse (48%) provine din Statele Unite. Ucraina, aflată în război deschis cu Rusia în ultimii patru ani, preia conducerea - tot la nivel global, India fiind în urmă - urmată de Polonia și Marea Britanie.

Încă o dată, conflictul care se desfășoară în mare parte în estul Ucrainei se dovedește a fi un avantaj pentru industria americană de armament. În timp ce Washingtonul a trimis ajutor militar direct Kievului în timpul președinției lui Joe Biden, acum, sub conducerea lui Trump, a încetinit ritmul, optând în schimb pentru asistența acordată de Europa. Există o excepție: printre programele emblematice se numără mecanismul PURL (Lista Cerințelor Prioritare ale Ucrainei), care permite membrilor NATO și partenerilor acestora să investească în achiziționarea de armament american destinat Ucrainei.

SIPRI calculează, de asemenea, achizițiile efectuate de țările europene NATO: acestea au crescut cu 143%. Peste jumătate din acest schimb comercial a fost cu Statele Unite. Acest lucru se întâmplă tocmai în contextul în care Trump intensifică presiunea asupra membrilor Alianței pentru a-și crește cheltuielile militare la 5% din PIB, o cifră la care s-au angajat la summitul de la Haga din iunie anul trecut - Spania, care cheltuiește deja peste 2%, a fost de acord să îndeplinească capacitățile militare necesare, dar fără a fi nevoită să atingă cifra impusă de Washington.

Europa și vinde mai mult. "Exporturile combinate de arme [din statele membre ale UE] au reprezentat 28% din totalul exporturilor globale", notează Mathew George. "Acesta a fost două treimi din volumul exporturilor SUA în aceeași perioadă, dar de patru ori mai mare decât cel al Rusiei și de cinci ori mai mare decât cel al Chinei".

Într-adevăr, deși industria americană câștigă detașat, industria europeană face progrese mari. Franța rămâne al doilea cel mai mare exportator din lume (9,8% din vânzările globale), înaintea Rusiei. Printre primii 10 vânzători, Italia, în special, dar și Germania și Marea Britanie, înregistrează o creștere a volumului transferurilor. Spania a crescut cu 6,7%, dar a scăzut pe locul zece, depășită de Coreea de Sud, a cărei creștere în ultimii cinci ani este de aproape patru ori mai mare.

Raportul SIPRI privind transferurile de arme relevă un lucru frapant: Rusia, supusă unei game largi de sancțiuni internaționale care îi penalizează exporturile, este singura dintre primele zece țări vânzătoare de arme care a înregistrat un declin. Și acesta a scăzut dramatic, la 64%. India, un partener comercial în creștere al Moscovei în ultimii ani, reprezintă trei sferturi din achizițiile de produse din industria militară rusă, China - al cincilea cel mai mare exportator, dar cu o scădere a importurilor globale de peste 70% - și Belarus ca al doilea și, respectiv, al treilea cel mai mare cumpărător.

Orientul Mijlociu, dincolo de Israel, cumpără mai mult decât vinde. Trei dintre cei mai importanți 10 importatori din lume se află acolo: Arabia Saudită, Qatar și Kuweit. Peste jumătate din armele care sosesc în regiune prin canale oficiale poartă amprenta companiilor americane.

Israelul este o altă poveste: așa cum subliniază SIPRI, în ciuda faptului că este o țară implicată în campanii militare în Gaza, Iran, Liban și Siria și dezvoltă ofensive în Yemen și chiar Qatar, puternica industrie militară israeliană rămâne printre cea mai bine vândută, urcând chiar de pe locul opt pe șapte.

De asemenea, se numără printre cei mai mari importatori, cu achiziții în creștere cu 12%, marea majoritate provenind de la principalul său aliat, Statele Unite, urmate de Germania.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA