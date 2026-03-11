Extremismul de dreapta câștigă teren în rândul tinerilor suedezi

Un raport denunță modul în care copiii și tinerii răspândesc meme-uri antisemite și mesaje de ură pe rețelele de socializare, potrivit larazon.es.

Ideologia de extremă dreaptă câștigă teren în rândul tinerilor din Suedia, în parte datorită rețelelor de socializare și algoritmilor acestora, unde în principal copiii și tinerii sunt cei care răspândesc în mod deschis meme-uri antisemite și ură online, a declarat marți Expo, un organism de supraveghere antirasism.

În raportul său anual, Expo a afirmat că mediul de extremă dreaptă din Suedia a evoluat și că grupurile organizate tradiționale pierd teren în favoarea rețelelor de tineret mai puțin structurate. Organizația susține că această evoluție este în concordanță cu vremurile.

"Ideile din acest mediu devin normalizate. Companii precum Meta și X au facilitat obținerea unei vizibilități mai mari a unor 'influenceri' de extremă dreapta și ajungerea lor la un public mai larg", indică Expo în raportul său anual.

De la achiziționarea platformei de socializare X de către Elon Musk în 2022 și alegerea lui Donald Trump la Casa Albă în 2024, rețelele de socializare au facilitat diseminarea în masă a conținutului instigator la ură, rasist și extremist, ceea ce a avut un impact direct asupra tinerilor, a declarat Expo.

"Proporția tinerilor care resping democrația a crescut în ultimii ani", se arată în raport, citând un sondaj realizat în rândul tinerilor suedezi, numit "Ungdomsbarometern". În plus, "școlarii au devenit mai intoleranți față de minorități", se afirmă în raport, citând un raport al agenției publice suedeze Living History Forum.

Profesorii au raportat că au văzut elevi făcând saluturi naziste în curțile școlilor, în timp ce copiii răspândesc din ce în ce mai mult idei antisemite în mod deschis online.

Raportul a evidențiat o tendință pe TikTok în 2025, în care adolescenții și tinerii adulți au postat fotografii cu ei înșiși în situații de zi cu zi, adesea la școală sau pozând pe mopedele lor, cu sloganul "Urăsc evreii, iubesc fetele". Serviciul suedez de informații Säpo a avertizat în repetate rânduri cu privire la riscul radicalizării tinerilor online.

În 2025, Expo a documentat 1.465 de activități în cercurile de extremă dreapta (întâlniri, demonstrații, distribuire de pliante, graffiti etc.), comparativ cu 1.245 în anul precedent.

Creșterea a fost atribuită în mare măsură ascensiunii așa-numitelor "Cluburi Active" în Suedia, o mișcare internațională de grupuri structurate lax care se întâlnesc în săli de sport și care își propun să promoveze o ideologie naționalistă albă, misogină și hipermasculină.

"Extremismul de dreapta suedez trece printr-o transformare. Organizațiile tradiționale se luptă să atragă noi activiști, în timp ce apar rețele noi, slab organizate, care atrag tinerii", a declarat directorul Expo, Daniel Poohl, în raport. "Acest lucru creează un mediu mai fragmentat, mai greu de înțeles și potențial mai periculos", a subliniat el.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA