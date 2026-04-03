Fraudă cu subvenții agricole: Premierul grec îi cere lui Kovesi să acționeze "fără întârziere"

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis i-a cerut luni Parchetului European (EPPO) să acționeze ''fără întârziere'' în ceea ce privește urmărirea în justiție a unor deputați greci, după ce EPPO a cerut ridicarea imunității a 11 parlamentari de la Atena.

''Cer Parchetului European ca, odată ridicată imunitatea deputaților noștri, să angajeze fără nicio întârziere toate măsurile de instrucție'', a indicat Mitsotakis într-o declarație retransmisă de postul public de televiziune..

El a adăugat că cererea de ridicare a imunității parlamentare pentru 11 deputați greci constituie ''o evoluție gravă''.

Doi miniștri din guvernul său, care sunt și deputați, au demisionat vineri din funcții din cauza presupusei lor implicări în acest scandal care a tulburat tabăra conservatoare de aproape un an, relatrează AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit media grecești, printre cei 11 aleși se află doi miniștri în exercițiu, doi secretari de stat și înalți responsabili din partidul premierului Kyriakos Mitsotakis, Noua Democrație.

Principalul partid de opoziție, PASOK (socialist), a cerut demisia acestor membri ai guvernului dacă informațiile se vor adeveri. Potrivit EPPO, alți cinci foști parlamentari greci sunt suspectați în acest dosar, în timp ce informația privind posibila implicare a unui fost ministru al justiției și a unui secretar de stat a fost înaintată parlamentului.

De câteva luni se desfășoară investigații despre modul în care unii fermieri greci au obținut subvenții de milioane de euro furnizând informații false. Acuzațiile includ abuz de încredere, fraudă informatică și declarație falsă cu intenția de a obține un beneficiu ilegal pentru o terță persoană. Faptele s-ar fi produs în 2021, în primul mandat al lui Mitsotakis la conducerea guvernului.