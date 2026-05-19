Fuga îndrăzneață a fostului ministru polonez, primit „în secret” de SUA

O fugă aventuroasă din Ungaria în SUA prin Serbia, probabil la cererea lui Donald Trump, pentru a scăpa de anchetatorii polonezi, stârnind tensiuni între Varșovia și Washington.

Aceasta este povestea fostului ministru polonez al justiției, Zbigniew Ziobro, căutat de sistemul judiciar polonez, potrivit Avvenire.

Fostul ministru, în prezent vicepreședinte al PiS (partidul populist de dreapta condus de Jaroslaw Kaczynski, care a guvernat până în 2023, când premierul creștin-democrat Donald Tusk a preluat funcția), se confruntă cu 26 de capete de acuzare, printre care: organizarea unei conspirații criminale care a delapidat 150 de milioane de zloți (35 de milioane de euro) destinați, ironic, victimelor infracțiunilor; abuz în serviciu; trucare a licitațiilor; și achiziționarea ilegală a sistemului de spionaj israelian Pegasus pentru a supraveghea opoziția.

Pedeapsa poate fi de până la 25 de ani de închisoare. Ziobro este considerat unul dintre arhitecții atacului asupra statului de drept de către precedentul guvern PiS, care a dus și la înghețarea fondurilor UE.

Ziobro fugise inițial în Ungaria, unde i s-a acordat azil, împreună cu adjunctul său Marcin Romanowski (și el căutat), de către prim-ministrul de atunci, Viktor Orbán, un apropiat al PiS. Cu toate acestea, după alegerile din 12 aprilie din Ungaria și înfrângerea zdrobitoare a lui Orbán, Ziobro și-a dat seama că Budapesta nu mai era un loc sigur.

Noul prim-ministru, Péter Magyar, a spus el însuși că îi va extrăda pe fostul ministru și pe adjunctul său. Numai că spre surprinderea tuturor, în urmă cu câteva zile, într-un interviu acordat postului de televiziune polonez de dreapta Republika, Ziobro a declarat că a ajuns în Statele Unite.

Guvernul Tusk este furios, iar actualul ministru al Justiției, Waldemar Zurek, a cerut explicații autorităților americane. Cu doar câteva zile în urmă, ambasadorul SUA la Varșovia, Tom Rose, îl asigura pe ministrul de externe Radoslaw Sikorski că Washingtonul nu îl va proteja pe fostul ministru.

Fuga este cu siguranță curioasă: autoritățile poloneze îi anulaseră pașaportul fostului ministru, însă potrivit diverselor publicații, acestuia i s-a acordat în schimb o viză de jurnalist american (acreditată de Republika).

Conform ediției poloneze a Newsweek, fuga a avut loc prin Serbia, și a fost facilitată de o mașină cu numere de înmatriculare ale guvernului maghiar, furnizată de fostul guvern de la Budapesta, motiv pentru care oficialii de la granița cu Serbia nu l-ar fi verificat și înregistrat pe Ziobro. Odată ajuns în Serbia, totul a mers ca pe roate: potrivit diferitelor publicații poloneze, fostul ministru avea un pașaport de refugiat, căruia i s-a aplicat apoi viza americană.

Potrivit Gazeta Wyborcza, unul dintre cele mai mari ziare din Polonia, decizia ar fi fost luată de însuși Donald Trump, în timp ce ambasadorul Rose și secretarul de stat Marco Rubio s-ar fi opus.

Kotecka, împreună cu doi lideri de rang înalt ai PiS, ar fi curtat direct cercul MAGA, ocolind ambasada SUA la Varșovia, argumentând că Ziobro (ideologic foarte apropiat de Trump, la fel ca restul PiS) era „persecutat” din motive politice. Potrivit Gazetei Wyborcza, decizia lui Trump nu este surprinzătoare: președintele SUA consideră PiS-ul lui Kaczynski, singurul său aliat la Varșovia.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA