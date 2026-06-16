G-7 încearcă să relanseze negocierile de pace în Ucraina, cu Zelenski și Trump la aceeași masă

"Acum că s-a terminat (cu Iranul), ne putem concentra asupra acesteia (Ucraina)", au fost cuvintele cu care Donald Trump a decis să se alăture mesei rotunde pentru pace și securitate în Ucraina, organizată de liderii europeni ai G -7 de la Evian, în prezența lui Volodimir Zelenski și cu speranța de a-l atrage pe președintele american într-o acțiune de impulsionare a negocierilor cu Moscova.

Trump a recunoscut că a avut "o convorbire telefonică bună" cu Zelenski și Putin de ziua sa și a recunoscut la sosirea la Evian: "Cred că putem face ceva". Scopul președintelui Macron, în calitate de gazdă a summitului, a fost tocmai acela de a muta atenția de la Iran către Ucraina, profitând de reluarea apropierii de Trump în urma tensiunilor transatlantice din ultimele luni.

Președintele SUA este așteptat să răspundă la Evian inițiativei comune a Franței, Regatului Unit, Germaniei și Italiei pentru o rundă de negocieri directe între Kiev și Moscova, cu prezența delegaților europeni și americani.

Lunga așteptare care a precedat sosirea lui Trump la întâlnirea privind Ucraina ilustrează atmosfera summitului. Liderii europeni au petrecut mai mult de o jumătate de oră discutând între ei înainte ca Trump să apară, întâmpinat cu efuziune de cancelarul Friedrich Mez, care i-a înmânat imediat un tricou al echipei naționale de fotbal a Germaniei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost deosebit de atentă cu Zelenski la sosirea acestuia la Hotelul Royal din Evian, locul de desfășurare a summitului G -7. "Kievul și-a făcut partea, acum este rândul UE", a declarat von der Leyen, la o zi după începerea discuțiilor privind integrarea Ucrainei (și a Moldovei) în Uniunea Europeană.

"Ucraina nu numai că a menținut frontul, dar a câștigat chiar și parțial teritoriu", a adăugat președinta Comisiei Europene. "Pe de altă parte, Rusia suportă cea mai mare parte a tensiunii și a presiunii: sancțiunile noastre au un impact profund".

Zelenski a recunoscut că l-a provocat pe Putin la o întâlnire în marja summitului G -7 de la Evian, dar președintele rus a respins această posibilitate. Potrivit ziarului The New York Times, negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner plănuiesc o vizită la Moscova în curând.

Între timp, trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, a afirmat că discuțiile economice cu SUA privind revenirea companiilor americane pe piața rusă vor continua pe tot parcursul lunii iunie.

În a doua zi a summitului, care se va încheia miercuri, acordul dintre Statele Unite și Iran pentru încetarea ostilităților și redeschiderea Strâmtorii Ormuz a fost din nou pe masa discuțiilor într-o reuniune specială la care au participat delegați din Egipt, Qatar și Emiratele Arabe Unite, cu scopul de a contura o foaie de parcurs pentru pace și stabilitate în Orientul Mijlociu.

Surse: El Mundo/RADOR RADIO ROMÂNIA