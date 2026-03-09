Germania: Cine este politicianul născut în România care a dus AfD pe locul 3 în Baden-Württemberg

Născut în România, Markus Frohnmaier are un discurs antimigrație și încearcă să intre în grațiile președintelui american Donald Trump.

Înaintea alegerilor regionale de duminică din Baden-Württemberg, AfD, de extremă dreapta, i-a propus CDU - partidul creștin-democrat al cancelarului Friedrich Merz - să devină parteneri de guvernare.

Partidul său este pregătit "să sprijine un guvern CDU sau chiar să intre într-o coaliție”, a declarat vineri, la Stuttgart, coliderul filialei partidului Emil Sänze.

AfD a devenit al treilea cel mai puternic partid din Baden-Württemberg, cu 18,8% din voturi, după Verzi și CDU. Acesta a fost cel mai bun rezultat al partidului de până acum într-un land din vestul Germaniei.

În prezent, landul - unul dintre cele mai bogate din Germania - este guvernat de o coaliție formată din Verzi și CDU, cu un premier ecologist, iar cele două partide vor conduce cel mai probabil și în viitor.

Markus Frohnmaier, copreședinte al AfD din Baden-Württemberg și candidat principal sl formațiunii, a declarat la o conferință de presă la Stuttgart că doar două partide, CDU și AfD, au câștigat puncte la alegerile locale de duminică.

"Acesta este un semnal foarte clar din partea alegătorilor, și anume pentru o schimbare în politică". Alegătorii au decis "că nu mai doresc politici verzi în Baden-Württemberg", a spus el, deși Verzii au câștigat alegerile. În schimb, AfD și CDU împreună au fost cea mai puternică forță.

Frohnmaier anunțase înainte de scrutin că va intra în parlamentul landului Baden-Württemberg doar dacă va deveni și premier. Dacă nu, va rămâne în Bundestag, unde reprezintă AfD în circumscripția Böblingen, din 2017.



O țară "sigură, liberă și germană"

Cu acest discurs a reușit Frohnmaier să devină cap de listă al partidului la alegerile din Baden-Württemberg, obținând un vot în plus față de contracandidatul său.

Născut în 1991 la Craiova, el a fost botezat Cornel și a ajuns într-un orfelinat. Susține că nu și-a cunoscut niciodată părinții biologici. Un cuplu german l-a adoptat pe el și pe sora sa geamănă.

Se folosește adesea de locul de naștere pentru a demonstra că partidul său nu este anti-imigrație. Pe de altă parte, susține că se simte german, mai ales că a petrecut mai mult timp în Italia decât în țara natală.

A studiat dreptul la Universitatea din Tübingen și la Universitatea din Hagen, dar a abandonat studiile pentru a se concentra pe activitatea sa politică.

Este considerat un apropiat al liderei partidului, Alice Weidel, căreia i-a fost cândva purtător de cuvânt.

Vrea ordine în Germania și o revenire la "curățenie și normalitate".

"Nu vreau un bazar arab disfuncțional", spune el, de exemplu, când își compară locul de muncă, Berlinul, cu locul în care a copilărit - Weil der Stadt. Referindu-se la infracțiunile violente comise de refugiați, el susține că: "Deportarea salvează vieți", notează Die Welt.



A salutat anexarea Crimeei de către Rusia



Potrivit ARD, a călătorit în SUA anul trecut și a încercat să-l cunoască pe Trump. De la președintele american a preluat și adaptat sloganul "Make Baden-Württemberg Great Again".

Tot anul trecut își planificase și o vizită în Rusia.

Membrii Bundestagului și-au exprimat îngrijorarea și au vorbit despre un risc de spionaj. Pericolul este mare ca Frohnmaier să "transmită informații secrete Kremlinului și, prin urmare, să pună în pericol masiv securitatea Germaniei și a Europei", a declarat secretarul general al CSU, Martin Huber, pentru dpa în octombrie 2025.

În trecut, a salutat anexarea Crimeei de către Rusia și se opune sprijinului acordat Ucrainei în războiul împotriva Moscovei.

Frohnmaier este căsătorit cu o jurnalista rusă și are doi copii.

Nepotism

Frohnmaier e implicat și el în scandalul de nepotism din AfD, după ce mai mulți membri importanți și-au angajat rudele la colegi de partid.

Soția lui lucrează pentru parlamentarul AfD Johann Martel. Tânărul de 34 de ani respinge însă acuzațiile de nepotism. "Întotdeauna trebuie să te uiți la cât de calificat este cineva pentru o sarcină și să spui, per se, că doar pentru că cineva provine din aceeași familie, nu ar trebui să i se permită să intre în politică sau să lucreze pentru un partid, este greșit", a declarat Frohnmaier pentru SWR. El a spus că depinde de fiecare caz în parte.

Anterior, soția lui a a lucrat pentru alți doi parlamentari ai AfD. "Soția mea este trilingvă și are o diplomă în jurnalism", a explicat el.