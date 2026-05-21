Germania dorește ca Ucraina să aibă statut de "asociat" al UE

Cancelarul german Friedrich Merz sugerează o asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană, având în vedere că aderarea deplină va necesita timp, într-o scrisoare adresată liderilor UE, consultată de AFP.

"Este clar că nu vom putea finaliza procesul de aderare într-un viitor apropiat, având în vedere nenumăratele obstacole și complexitățile politice ale procedurilor de ratificare", a scris el în scrisoare.

În consecință, Berlinul propune acordarea statutului de "asociat" Kievului, un "pas decisiv" înainte de aderarea deplină. El a clarificat că aceasta nu este în niciun caz o aderare "ușoară" sau redusă, deoarece Ucraina a fost întotdeauna reticentă în a lua în considerare diverse propuneri care vizează întârzierea procesului său de aderare.

Președintele Volodimir Zelenski cere însă "aderarea deplină" la UE, de preferință în 2027. În scrisoarea sa, adresată, printre alții, președintelui Consiliului European, António Costa, și președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Merz detaliază cum ar putea arăta acest statut de "membru asociat".

Potrivit acesteia, statulul de "asociat" i-ar permite Ucrainei să participe la anumite reuniuni ale Consiliului European, care reunește șefii de stat și de guvern din UE, să aibă un comisar european "asociat" fără portofoliu și membri "asociați" ai Parlamentului European fără drept de vot. Ucraina a obținut statutul oficial de candidat la aderarea la UE în decembrie 2023, dar negocierile de aderare au stagnat de atunci din cauza unui veto din partea Ungariei conduse de Viktor Orbán.

Victoria lui Peter Magyar la alegerile maghiare din 12 aprilie schimbă complet regulile jocului, iar Germania și majoritatea celorlalte țări ale UE speră că aceste negocieri vor începe oficial, chiar dacă au avut deja loc discuții informale cu Kievul. Se așteaptă ca aceste negocieri să fie lungi și dificile, în special în ceea ce privește agricultura. Ucraina este un important producător de alimente, iar dimensiunea sa este o sursă de îngrijorare pentru unele țări, inclusiv pentru Franța.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA