Germania își consolidează lupta împotriva războiului din umbră din secolul XXI: atacurile hibride

O dronă de origine necunoscută a forțat închiderea aeroportului din München pentru câteva ore pe 30 mai.

Aeroportul se află sub jurisdicția autorităților regionale bavareze, care nu dispun de capacități de răspuns militar, și doar un elicopter al poliției a reușit să decoleze în căutarea obiectului neidentificat. Incidente hibride precum acesta pun la încercare structura statului. Același lucru este valabil și pentru atacurile cibernetice, cum ar fi cel suferit în luna mai de membri ai parlamentului din diferite partide, inclusiv președintele Bundestagului (Parlamentul), o instituție civilă. Ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, a inaugurat noul Centru de Apărare Hibridă, cu ajutorul căruia Germania abordează această nouă amenințare, potrivit ABC Spania.

Așa-numitul "GAZ Hybrid" centralizează puterile și combină capacitățile de detectare, analiză și combatere a tuturor tipurilor de acțiuni ostile ale puterilor străine care vizează destabilizarea țării, având autoritate asupra agențiilor federale, forțelor de securitate ale statelor federate, Poliției, Biroului Federal de Investigații Criminale (BKA), serviciilor secrete și Biroului Federal de Securitate a Informațiilor (BSI), pentru a asigura coordonarea în locul disputelor privind puterile.

De asemenea, vor fi incluși Procurorul General Federal, Direcția Generală a Vămilor și Oficiul Federal pentru Securitatea Informațiilor, alături de Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați și, bineînțeles, Ministerul Apărării și Armata Germană. Această reprezentare largă va permite recepționarea centralizată a informațiilor și evaluarea defensivă a oricărui incident hibrid, de la drone la fluxuri de migrație, de la atacuri cibernetice la daune aduse infrastructurii.

Rusia își intensifică atacurile secrete împotriva infrastructurii critice germane, ca parte a unei campanii de război hibrid pe care Berlinul o consideră un precursor al unui conflict mai amplu, potrivit unui document al Ministerului Apărării. Având în vedere rolul Germaniei de principal centru logistic al NATO în Europa, aceasta se așteaptă să fie printre primele ținte ale operațiunilor hibride rusești și se pregătește să le contracareze.

"Puterile străine ne atacă cu acte de spionaj, sabotaj, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare. Țara noastră se află în vizorul puterilor străine și aproape zilnic libertatea, democrația și bunăstarea noastră sunt atacate", a declarat Dobrindt în timpul ceremoniei de inaugurare. Obiectivul acestor atacuri hibride este "de a semăna incertitudine în rândul populației, de a otrăvi discursul democratic și de a încuraja polarizarea", a explicat el.

Ministrul a clarificat că aceasta nu este o agenție nouă, ci mai degrabă o platformă care centralizează ordinele, permițând coordonarea și eliminând disputele jurisdicționale. "Dorim o detectare precoce în loc de gestionarea consecințelor. Dorim reziliență în loc de risc. Și exact asta creăm cu acest centru comun de intervenție", a explicat el, subliniind motivația din spatele proiectului, care acum se află sub autoritatea sa.

Germania este o țintă zilnică a amenințărilor hibride, care reprezintă "războiul din umbră al secolului XXI", a deplâns el, adăugând că este "o amenințare întunecată care încearcă să manipuleze și să se răspândească asupra noastră". Dobrindt a vorbit despre "atacuri perfide, trădătoare și secrete care nu sunt întotdeauna detectate la prima vedere" și a explicat că "de aceea este atât de important să identificăm semnele timpurii, să pregătim rapoarte de situație, să efectuăm analize și să planificăm acțiuni cât mai rapid posibil".

"GAZ Hybrid" va face față unei game largi de crize, de la atacuri asupra centralelor electrice, precum cel care a lăsat 45.000 de locuințe fără electricitate sau încălzire în ianuarie la Berlin, până la atacuri precum misterioasa scoatere din funcțiune a sutelor de mașini în mai multe state federale în decembrie 2024, în care persoane necunoscute au injectat spumă de construcții în țevile de eșapament. Dobrindt evidențiază printre țintele sale "atacurile de dezinformare". El consideră că diseminarea sistematică a informațiilor manipulate, predominant din străinătate, împreună cu atacurile cibernetice direcționate și sabotajul, reprezintă principala amenințare actuală la adresa democrației germane.

Videoclipuri manipulate, scandaluri fabricate și afirmații extravagante, adesea generate de inteligență artificială și deghizate ca provenind de la instituții media germane de renume, circulă aproape zilnic pe rețelele de socializare, potrivit Institutului pentru Dialog Strategic (ISD). Institutul afirmă că scopul acestei manipulări este de a submina încrederea în instituții, de a exacerba controversele sociale și de a influența opinia politică. Acesta avertizează că o astfel de manipulare vizează în mod specific teme controversate precum migrația, războiul din Ucraina, politica energetică și pandemia de COVID-19.

În viitor, angajații autorităților de securitate, atât federale, cât și statale, și ai altor instituții germane vor face schimb periodic de informații prin intermediul acestui centru, care, dacă va fi necesar, va centraliza decizia de a lua măsuri defensive.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA