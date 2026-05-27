Germania:Pistorius intenționează să reintroducă obligativitatea participării la exerciții militare

Ministerul apărării din Germania dorește să poată obliga prin lege rezerviștii să participe la exerciții. Până acum, acestea au fost voluntare. Scopul este de a stabili o „disponibilitate fiabilă a rezerviștilor”.

Ministrul apărării, Boris Pistorius, a ezitat până acum, dar acum ministerul său dorește să impună revenirea la exercițiile obligatorii de antrenament pentru rezerviști.

Pentru a consolida forțele de rezervă ale Bundeswehr-ului, toți cei care au îndeplinit serviciul militar și au o anumită vârstă ar putea fi chemați în serviciul obligatoriu, potrivit unui proiect de lege consultat de Spiegel.

Conform proiectului de lege, în viitor, toți bărbații și femeile care au îndeplinit mai puțin de un an de serviciu militar voluntar și au sub 45 de ani ar putea fi obligați să participe la exerciții regulate de antrenament. Planul este ca exercițiile să aibă loc două săptămâni pe an sau la fiecare doi ani. Cei care au îndeplinit mai mult de un an de serviciu militar sau s-au înrolat ca soldați de carieră sau temporari ar putea fi obligați să participe la exerciții până la vârsta de 65 de ani, conform proiectului de lege.

În expunerea de motive se arată că sunt necesare urgent exerciții obligatorii pentru a asigura „disponibilitatea fiabilă a rezerviștilor”, ceea ce este „de mare importanță pentru securitatea națională și reziliența societății”.

Guvernul german intenționează să adopte legea într-o sesiune simbolică la începutul lunii iulie. Dacă totul merge bine, aceasta ar putea fi adoptată de Bundestag după vacanța de vară.

Din perspectiva ministrului Boris Pistorius (SPD), sunt necesare urgent exerciții regulate pentru a crea o forță de rezervă pregătită de luptă și bine antrenată. În acest scop, rezerviștii vor fi parțial echipați cu uniforme pe care le pot lua acasă. Datorită numărului mare de rezerviști, Bundeswehr intenționează, de asemenea, să păstreze actuala pușcă standard, G36, în loc să o elimine treptat așa cum era planificat, pentru a dota toți soldații cu o armă în caz de urgență.

Prin aceste exerciții regulate, ministrul Pistorius își propune să atingă obiectivul său ambițios de a crește efectivele Bundeswehr la 265.000 de soldați activi și 200.000 de rezerviști până la mijlocul anilor 2030. Aceștia din urmă urmează să fie desfășurați în principal pentru misiuni de apărare a țării.

