Germania și Polonia iau măsuri pentru a limita creșterea costurilor combustibililor

Parlamentarii germani au decis că benzinăriile vor putea crește prețurile doar o dată pe zi, la prânz. Premierul polonez, Donald Tusk a anunțat că va reduce TVA la combustibili.

Pe măsură ce războiul din Iran duce la creșterea prețurilor, în Germania, parlamentarii au aprobat primele măsuri menite să limiteze creșterea costurilor combustibililor.

Temporar, benzinăriile vor putea crește prețurile doar o dată pe zi, la prânz.

Guvernul spune că va revizui măsurile după șase luni.

Proiectul de lege, care trebuie să fie adoptat și de camera superioară, va facilita, de asemenea, combaterea prețurilor excesive de către autoritatea de reglementare a concurenței din Germania.

Nu e clar dacă măsurile vor avea ca efect prețuri mai mici la pompă. În același timp, există avertismente din partea industriei cu privire la adoptarea grăbită a unor modificări majore ale legislației privind concurența, notează BBC.

Premierul polonez Donald Tusk spune că guvernul său va reduce TVA-ul și accizele la combustibil pentru a-i proteja pe șoferi de creșterea prețurilor cauzată de războiul din Orientul Mijlociu.

El spune că TVA-ul la combustibil va fi redus de la 23% la 8%, iar accizele vor scădea la minimum.

Guvernul său lucrează, de asemenea, la introducerea unui preț maxim de vânzare cu amănuntul al combustibilului, care va fi stabilit zilnic, precum și la un proiect de lege pentru introducerea unei taxe excepționale pentru companiile energetice care beneficiază de prețuri de vânzare mai mari, spune Tusk.

Prețul motorinei la pompă a crescut cu 45% din 25 februarie, ajungând la 8,69 zloți (1,76 lire sterline) pe litru, iar prețul benzinei obișnuite a crescut cu 25% în aceeași perioadă.

Tusk spune că guvernul nu intenționează să impună restricții asupra vânzărilor de combustibil, deoarece stocurile rămân suficiente.

Cabinetul, continuă el, va organiza o ședință extraordinară ulterior pentru a lua decizii privind reducerea prețurilor la combustibili.