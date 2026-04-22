Germania urmează să își asume „o mai mare răspundere” în privința apărării Europei

Berlinul își publică prima strategie de apărare de după Al Doilea Război Mondial.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat că țara trebuie să își asume o mai mare răspundere în cadrul NATO, el dezvăluind cu această ocazie prima strategie a Germaniei din istoria postbelică, scrie Financial Times.

Pistorius a spus că, în calitate de țară cu cea mai numeroasă populație din Europa, Germania va acționa rapid pentru a-și spori numărul trupelor și capacitatea militară, având în vedere că ea se angajează să devină țara cu cea mai puternică armată din Europa.

"Obiectivul nostru este clar: vom continua să întărim capacitatea operativă a Bundeswehr (departament care include forțele armate germane și personalul civil administrativ, n. red.), și o vom face rapid”, a spus el.

Noul plan strategic, de 35 de pagini, intitulat „Responsabilitate față de Europa”, se înscrie în cadrul unei mari schimbări a felului în care Berlinul abordează apărarea și securitatea din Europa în contextul invaziei totale a Rusiei în Ucraina.

Începând din 2022, Germania și-a sporit simțitor cheltuielile din sectorul militar. Ea a devenit cel mai mare furnizor de armament al Ucrainei după ce președintele Trump a redus, la fel de simțitor, sprijinul SUA față de Kiev din momentul preluării funcției, anul trecut.

Deși Berlinul mai publicase o serie de cărți albe în materie de apărare, mulți ani a dorit să evite să fie considerat militarist sau naționalist după ororile din Al Doilea Război Mondial, concentrându-și atenția asupra activității sale în cadrul NATO.

„Mulți resping încă necesitatea unei definiri adecvate a interesului nostru național”, a declarat Christian Molling, directorul organizației Edina, din Berlin. „Într-un anume fel, noi ne-am însușit strategia NATO”.

Noul document consideră Rusia drept cea mai apropiată amenințare la adresa libertății și a securității din Germania și din cadrul regiunii euro-atlantice, acesta avertizând că Moscova se pregătește în vederea unui atac împotriva statelor membre NATO. Potrivit aceluiași document, Germania, în calitate de cea mai mai mare economie din UE, are o răspundere specială în privința asigurărilor date aliaților și comunităților de a riposta în fața Rusiei și de a apăra NATO.

Strategia ocolește orice discuție legată de crescândele îndoieli legate de angajamentul SUA în calitate de aliat NATO, sub președinția lui Trump. Pistorius a subliniat că, „desigur”, Germania se gândește la asemenea scenarii. „Dar scopul acestor strategii ar fi subminat complet dacă am fac public speculații pe tema lor”, a spus el.

El a mai precizat că o bună parte din document este secret, pentru că „altminteri l-am putea adăuga pe Vladimir Putin pe lista adreselor noastre poștale”.Documentul pune în discuție natura schimbătoare a armamentului la îndemână, prin „parazitarea sporită a relațiilor” dintre armată, populația civilă și obiectivele economice, prin apelul crescând la un armament hibrid și prin ascensiunea armamentului autonom și a inteligenței artificiale. Același document evidențiază totodată importanța adoptării cât mai rapide a unor tehnologii inovatoare, în vederea unui avantaj în materie de colectare rapidă a datelor și a analizelor.

„Există încă o anumită respingere în privința definirii intereselor naționale”, a declarat Christian Mölling. „Într-un fel, noi doar ne-am însușit strategia NATO”.

Pistorius, un social-democrat, s-a confruntat cu o serie de presiuni din partea partenerilor creștin-democrați de centru-dreapta din coaliție, ei arătându-se îngrijorați că reforma din armata germană avansează prea lent.

Thomas Erndl, un purtător de cuvânt al parlamentului în materie de apărare, i-a cerut ministrului apărării „să se grăbească”.

Mölling a declarat că fragmentele documentului legat de noile strategii, care au fost dezvăluite public, sunt "generale, foarte abstracte”.

El a mai adăugat că lor le lipsește totodată o anume strategie de ordin productiv - un aspect pe care Mölling l-a calificat drept extrem de important, având în vedere că actualele conflicte din Ucraina și din Iran au demonstrat importanța existenței unei baze industriale care să poată susține un conflict îndelungat.

Dar el a spus că, date fiind reticențele Germaniei față de preluarea unui rol de frunte în privința apărării și securității europene, documentul reprezintă cu toate astea un prim pas important.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA