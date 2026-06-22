Giorgia Meloni, în vizorul "noului Cezar" al extremei drepte din Italia

Cu un discurs naționalist, anti-imigrație și pro-rus, generalul Roberto Vannacci se impune ca o figură rivală a extremei drepte italiene, scrie L'EXPRESS.

Este o perioadă dificilă pentru lidera italiană Giorgia Meloni. În timp ce tensiunile diplomatice dintre Statele Unite și Italia sunt la cote maxime de când Donald Trump a insistat că ea l-a rugat "în repetate rânduri" să facă o fotografie cu el la summitul G7 din Franța - o afirmație pe care ea o neagă - un alt bărbat perturbă echilibrul intern al dreptei italiene pe măsură ce se apropie următoarele alegeri.

Generalul Roberto Vannacci, fost atașat militar italian la Moscova și o figură controversată de extremă dreaptă, atrage un număr tot mai mare de aleși din majoritatea Giorgiei Meloni și o parte din electoratul acesteia prin partidul său, Futuro Nazionale (Viitorul Național).

Un sondaj recent îi atribuie 5,3% din intențiile de vot, un scor echivalent cu cel al Ligii. Opt parlamentari din coaliția de guvernare s-au alăturat deja rândurilor sale, un fenomen pe care unii observatori îl descriu drept un adevărat "cutremur politic", relatează Financial Times.

Această ascensiune o slăbește considerabil pe Giorgia Meloni. Deși provine din mișcarea postfascistă italiană și era cunoscută de mult timp pentru euroscepticismul său virulent, șefa guvernului și-a îndulcit treptat retorica și și-a lărgit baza electorală de la venirea sa la putere, nu fără a-i dezamăgi pe susținătorii ei cei mai dedicați ideologic. Pentru politologul Lorenzo Castellani, ascensiunea lui Roberto Vannacci constituie "o alertă roșie" pentru prim-ministru. "Mesajul transmis de alegători este: 'Te-ai schimbat, Giorgia Meloni, și nu ne place această schimbare' ", a declarat el cotidianului britanic.

Această analiză este împărtășită de specialistul Daniele Albertazzi, autorul mai multor cărți despre dreapta radicală europeană, pentru care pozițiile homofobe, misogine și naționaliste ale lui Roberto Vannacci îi permit să concureze cu Giorgia Meloni pe flancul ei drept, complicând echilibrul politic al prim-ministrului în încercarea de a-i păstra atât pe alegătorii conservatori moderați, cât și pe cei care rămân atașați unei viziuni mai radicale a dreptei italiene.

Futuro Nazionale joacă această carte pentru a convinge potențialii alegători să i se alăture, acuzând coaliția de guvernare, de exemplu, că și-a abandonat "principiile" la un miting politic organizat weekendul trecut. Acest eveniment a fost marcat de numeroase referințe la moștenirea fascistă a Italiei: participanții au fost numiți "camerati" ("tovarăși"), așa cum a făcut Benito Mussolini cu adepții săi, în timp ce sloganul "Dio, Patria e Famiglia" ("Dumnezeu, Patria și Familia") a fost prezent în mod proeminent.

De asemenea, vorbitorii au adus un omagiu personalităților care, după al Doilea Război Mondial, au contribuit la menținerea vie a tradiției neofasciste în Italia.Programul partidului Futuro Nazionale se bazează și pe câteva propuneri radicale: reducerea drastică a prezenței străine în Italia, întărirea represiunii de securitate în orașe, încetarea sprijinului pentru Ucraina și reluarea importurilor de petrol rusesc. "Cu noi, Italia va deveni din nou casa italienilor", le-a declarat Roberto Vannacci susținătorilor săi, după ce gazda evenimentului l-a prezentat drept un nou "Iulius Cezar".

Notorietatea sa, însă, nu este nouă, datând din 2023, anul publicării cărții sale bestseller, "Lumea cu susul în jos". În această lucrare, Roberto Vannacci și-a exprimat admirația pentru Rusia lui Vladimir Putin și a denunțat ceea ce considera excesele liberalismului occidental. El a susținut, în special, că "oamenii normali" au fost marginalizați în favoarea minorităților influente, numind feministele "vrăjitoare moderne" și persoanele LGBTQ+ "anormale".

Deși aceste poziții au dus ulterior la suspendarea sa din armata italiană, ele nu l-au împiedicat pe Matteo Salvini să-l aleagă pentru a conduce campania Ligii la alegerile europene din 2024. Acum, membru al Parlamentului European în același grup politic ca Alternativa pentru Germania (AfD), Roberto Vannacci consideră că Italia s-a abătut de la promisiunile făcute de guvernul de dreapta. "Multe dintre lucrurile promise nu au fost îndeplinite. Dreapta și-a pierdut calea", susține el.

La rândul ei, Giorgia Meloni se confruntă cu o alegere dificilă. Includerea Futuro Nazionale în coaliția sa ar putea să o coste sprijinul alegătorilor moderați și să-i pună în pericol imaginea de lider conservator credibil pe scena europeană. "Este o decizie foarte riscantă", avertizează Daniele Albertazzi, care consideră că Roberto Vannacci ar putea "distruge" reputația de lider "rezonabil pe care Giorgia Meloni a construit-o cu răbdare.

În schimb, excluderea lui ar putea slăbi majoritatea parlamentară, deoarece "cei 4 sau 5% dintre alegători pe care Roberto Vannacci i-ar putea controla sunt extrem de importanți pentru câștigarea acestei bătălii", explică politologul Lorenzo Castellani.

În orice caz, tensiunea este deja vizibilă în cadrul majorității. În timpul unui schimb de replici deosebit de aprins în Parlament, Giorgia Meloni a acuzat mai mulți membri ai parlamentului apropiați de Roberto Vannacci că "slujesc stânga" prin slăbirea coaliției de guvernare și contestarea sprijinului Italiei pentru Ucraina. "Nu-mi vorbiți despre dreapta adevărată, pentru că dreapta adevărată nu favorizează niciodată stânga", a exclamat ea, exasperată. Situația este și mai îngrijorătoare pentru Matteo Salvini, ai cărui susținători, inclusiv din fiefurile Ligii, îi cer pur și simplu demisia.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA