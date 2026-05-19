Grecia se teme de o vară tensionată cu Turcia

Noi tensiuni în relațiile greco-turce sunt așteptate în perioada următoare din cauza proiectului de lege pe care îl pregătește AKP, partidul de guvernământ din Turcia, relatează publicația elenă Insider.

Potrivit agențiilor străine de știri, acest proiect încearcă să oficializeze revendicările Turciei legate de zone maritime din Marea Egee, Mediterana de Est și Marea Neagră. Informațiile vorbesc despre jurisdicții legate de pescuit, activități de extracție și foraj în platoul continental și parcuri maritime, chiar și în zonele în care există revendicări care se suprapun cu cele ale Greciei și Ciprului.

Autoritățile de la Atena adoptă oficial o atitudine de așteptare, subliniind că deocamdată este vorba de ceva ce s-a publicat și anunțat în presă și că vor evalua textul final. În același timp, guvernul grec transmite că o inițiativă legislativă unilaterală a Turciei nu produce efecte juridice bazate pe dreptul internațional și dreptul mării.

Însă nu înseamnă că acțiunile Turciei în acest sens sunt nesemnificative. Dacă proiectul de lege este depus și adoptat, ar putea transpune pozițiile politice ale Ankarei într-un cadru juridic intern, sporind presiunea într-un moment în care există deja probleme deschise privind zonele maritime, resursele energetice și delimitarea spațiului maritim și a platoului continental.

Nu se poate anticipa dacă acest lucru va duce cu certitudine la o vară tensionată. Există indicii care sugerează o posibilă escaladare diplomatică, dar nu neapărat o transpunere imediată a tensiunii pe teren. Grecia și Atena continuă să aibă canale deschise de comunicare, în timp ce recentele întâlniri ale conducerii au avut ca scop menținerea dialogului, chiar dacă există dezacorduri serioase pe masă.

Ministrul grec de Externe, Georgios Gerapetritis, pledează puternic pentru strategia „apelor calme” (evitarea tensiunilor dintre Grecia și Turcia în Marea Egee unde există mai multe zone în care revendicările celor două țări se suprapun n.trad.), avertizând însă că o posibilă oficializare a doctrinei „Patria Albastră” de către Ankara ar putea duce la noi tensiuni în Marea Egee.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA