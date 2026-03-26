Grecia și Bulgaria, țările cu cel mai scăzut PIB pe cap de locuitor din UE

În 2025, PIB-ul pe cap de locuitor în Grecia (ajustat în termeni de putere de cumpărare) s-a situat la 68% din media Uniunii Europene, înregistrând o scădere cu un punct procentual față de 2024, scrie moneyreview.gr.

Cu această performanță, Grecia se clasează, alături de Bulgaria, pe ultimul loc în rândul statelor membre ale UE. De fapt, Bulgaria, conform datelor provizorii Eurostat, și-a îmbunătățit poziția față de 2024, când PIB-ul pe cap de locuitor era la 66% din media europeană, în timp ce Letonia, care în 2024 se afla pe penultimul loc, sub Grecia, a depășit în 2025 Grecia cu un PIB situat la 71% din media europeană.

Decalajul se adâncește

În termeni absoluți, PIB-ul real pe cap de locuitor în Grecia – ajustat la paritatea puterii de cumpărare – s-a situat la 28.500 de euro în 2025, față de 27.400 de euro în 2024, în timp ce PIB-ul mediu pe cap de locuitor în UE a fost de 41.600 de euro în 2025, față de 39.900 de euro în 2024. Cu alte cuvinte, deși în termeni absoluți PIB-ul pe cap de locuitor în Grecia a crescut în 2025 față de 2024, distanța față de media UE a crescut, datorită unei consolidări mai mari a PIB-ului pe cap de locuitor în Uniune și în principal datorită nivelului comparativ mai ridicat al prețurilor bunurilor și serviciilor din Grecia, ceea ce duce în cele din urmă la o putere de cumpărare redusă.

PIB-ul pe cap de locuitor în Grecia nu a fost niciodată peste media europeană, dar în deceniul de dinaintea izbucnirii crizei economice, s-a situat foarte aproape de medie, cel mai bun an fiind 2006, când a reprezentat 96% din media europeană. În 2010 a scăzut la 84%, iar în 2015 a scăzut sub 70%, fără a mai depăși vreodată acest prag în perioada 2014 -2025.

Această situație vine să confirme patru lucruri: în primul rând, profunzimea și intensitatea crizei economice din deceniul precedent, în al doilea rând, faptul că încă nu a fost realizată convergența dorită, în al treilea rând, impactul crizelor succesive din 2020, atât în ​​ceea ce privește rata de creștere a PIB-ului, cât și rata de creștere a prețurilor și, în final, dezvoltarea – în timp ce Grecia era în criză – a țărilor care au aderat la UE în ultimii ani, în primul rând țările baltice ca exemplu tipic, dar acum și România și Bulgaria.

Pe de altă parte, însă, în Grecia nu trebuie trecut cu vederea nici nivelul ridicat al evaziunii fiscale, adică factorul ascunderii veniturilor, deși în ultimii ani s-a înregistrat o reducere semnificativă a evaziunii fiscale.

Țările cu cel mai mare PIB pe cap de locuitor în paritatea puterii de cumpărare în 2025 au fost Luxemburg (cu 139% peste media UE), Irlanda (137%) și Olanda (134%).

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA