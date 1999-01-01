Folosind date europene, ziarul „Efsyn” examinează evoluția salariilor grecești. În ciuda creșterii salariului minim, grecii au cea mai mică putere de cumpărare de pe continent, relatează cotidianul elen, citat de „Courrier International” (Franța).

„Săracii Europei”, titrează cotidianul „Efsyn” pe prima pagină miercuri, 25 februarie. Ziarul de stânga analizează evoluția salariilor grecești, iar constatarea este implacabilă: Grecia are cea mai slabă putere de cumpărare din Uniunea Europeană (UE).

Conform datelor agenției europene de statistică, Eurostat, salariul mediu anual pentru angajații cu normă întreagă din Grecia este de 17.954 de euro. „Bulgaria este pe ultimul loc, dar cu o putere de cumpărare mai bună”, notează ziarul de opoziție.

Creșterea salariului minim fără impact real

În Grecia, salariul minim a fost majorat la 880 de euro pe lună în 2025 și se așteaptă să crească la 930 de euro în aprilie. Peste 36% dintre lucrătorii din sectorul privat au fost plătiți cu mai puțin de 1.000 de euro brut pe lună în 2025. „Ajustările salariului minim nu au un impact real”, se plânge „Efsyn”. La 2,9%, inflația din Grecia este cea mai mare din zona euro, iar 26,9% din populație este expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială, conform ultimelor date publicate de Eurostat.

În plus, „practica arbitrară a angajatorilor de a reduce costurile prin exploatarea salariilor mici și a condițiilor de muncă precare s-a generalizat”, afirmă ziarul. La începutul lunii octombrie, guvernul conservator a adoptat o lege care permite prelungirea zilei de lucru până la treisprezece ore.

„Efsyn” împărtășește, de asemenea, „temerile privind reducerile cheltuielilor sociale din cauza costurilor ridicate generate de cursa înarmărilor pentru apărare”. Țara a anunțat în 2025 un vast plan de modernizare a forțelor armate și de investiții de 25 de miliarde de euro. „În loc să fie recompensați pentru sacrificiile lor grele, o consecință a măsurilor de austeritate, muncitorii greci rămân rudele sărace ale Europei”, conchide „Efsyn”.

Sursa: Rador Radio România