Guvernul de la Sofia a închis „magazinele pentru oameni” deținute de stat

Aceasta este o schemă pentru rafturi goale și buzunare pline, a comentat premierul Ghiurov, citat de segabg.com.

Consiliul de Miniștri de la Sofia a ordonat închiderea „magazinelor pentru oameni” ale lui Delian Peevski, a relatat postul BNT.

„Rafturile sunt goale, buzunarele șefilor sunt pline și, în această dimineață, dintr-un motiv necunoscut, au plecat. Pare un experiment finanțat de stat pentru a toca banii”, a comentat premierul interimar Andrei Ghiurov la începutul ședinței de guvern.

El a menționat că ministrul bulgar al Agriculturii, Ivan Hristanov, i-a raportat despre pierderile scandaloase din companie, pe fondul rafturilor goale și al salariilor de mii de euro ale șefilor.„Am văzut falimente pe Legea Magnitsky, vrem să știm dacă ne confruntăm cu un alt faliment. Cetățenii bulgari nu plătesc impozite pentru a finanța magazinele cuiva și văd cum 10 milioane se scurg pe nimic, în timp ce rafturile stau goale. Aceasta nu este o politică socială, ci o altă demonstrație a eșecului modelului dat jos la proteste”, a concluzionat Ghiurov.

„Ordon închiderea lanțului „Magazine pentru oameni”, a anunțat ministrul interimar al Agriculturii și Alimentației, Ivan Hristanov, la un breafing al Consiliului de Miniștri.

„Astăzi ordon închiderea companiei într-un mod care să reducă pierderile pentru oameni”, a declarat ministrul. Potrivit acestuia, aproximativ 2 milioane de leva au fost deja cheltuite din cele 10 milioane planificate, iar fondurile rămase vor fi returnate la buget.

Hristanov a subliniat că inițiativa, încă de la începutul său, a fost „tragic dezonorată” pentru Ministerul Agriculturii din cauza legăturilor cu „o figură binecunoscută, sancționată în temeiul Legii Magnitsky”, ceea ce a adus atingere proiectului.

Miercuri dimineață, Consiliul de Administrație al „Magazinului pentru Oameni” EAD a demisionat, fiind se pare informat despre închiderea iminentă. Cu o săptămână mai devreme, compania a anunțat extinderea sa cu succes și planurile sale de viitor. Într-o declarație adresată presei, cei trei membri ai consiliului de administrație au invocat lipsa dialogului, a unei direcții manageriale clare și a sprijinului din partea Ministerului Agriculturii și Alimentației drept motiv al demisiei lor.

Conducerea companiei de stat subliniază că, în pofida rezultatelor obținute și a implementării strategiei, proiectul a funcționat în condiții de semnale contradictorii și o coordonare slabă, iar comunicarea cu directorul - ministrul Agriculturii - a avut loc adesea prin intermediul mass-media. Potrivit acestora, acest lucru a dus la incertitudine managerială și la subminarea încrederii.

În prezent, compania a instalat „standuri” în 110 magazine ale Uniunii Centrale de Cooperative din aproape 90 de localități, în principal în regiunea Plovdiv, alte 30 fiind în proces de negociere în regiunile Pazardzjik și Haskovo. Compania susține că produsele alimentare vândute la aceste standuri sunt cu 20-30% mai mici decât prețurile nepromoționale din marile lanțuri de retail.

Cei trei membri ai consiliului de administrație menționează faptul că își vor continua îndeplinirea obligațiilor până la expirarea preavizului.

Compania de stat „Magazin pentru oameni” a fost înființată pe lângă Ministerul Agriculturii și Alimentației în august 2025, la inițiativa liderului coaliției Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți - Un Nou Început, Delian Peevski, cu solicitarea de a construi un lanț de magazine de stat cu produse alimentare și nealimentare ieftine, cu prioritate pentru producătorii bulgari. În acest scop, au fost alocate 10 milioane de leva din bugetul pe anul 2025.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA