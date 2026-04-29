Guvernul german, plan sever de economii pentru redresarea finanțelor asigurărilor de sănătate

Guvernul vrea să pună capăt creșterii cotelor de contribuție ale caselor de asigurări de sănătate. A adoptat un proiect de lege menit să genereze economii de 16 miliarde de euro încă din 2027. Pastila este amară pentru asigurați.

Este unul dintre dosarele-cheie ale mandatului lui Friedrich Merz. Însoțit de ministra Sănătății, Nina Warken, cancelarul german a prezentat miercuri un plan de reducere a cheltuielilor de sănătate, menit să ofere un respiro caselor de asigurări de sănătate. Această serie de măsuri „constituie una dintre cele mai importante reforme ale statului providențial din ultimele decenii”, a declarat Friedrich Merz, potrivit Les Echos.

Pentru coaliția aflată la putere, obiectivul este stabilizarea rapidă a cotelor de contribuție la sistemul obligatoriu de asigurări de sănătate, atât pentru asigurați, cât și pentru companii. Contribuția de bază este de 14,6%, dar casele pot adăuga o contribuție „suplimentară”, care s-a dublat în trei ani, ajungând la o medie de 2,9% în 2025. Într-o țară confruntată cu o îmbătrânire rapidă a populației, cheltuielile cresc în prezent mult mai repede decât veniturile. Fără intervenția executivului, casele de asigurări ar fi înregistrat un deficit de 15 miliarde de euro anul viitor (aproximativ nivelul actual al deficitului asigurărilor de sănătate din Franța), care ar putea ajunge la 40 de miliarde până în 2030.

„Consecințe dezastruoase pentru toți”

Pentru a face față situației, ar fi fost necesară creșterea cotelor de contribuție cu două puncte procentuale, estimează guvernul. „Acest lucru ar fi dus la o nouă creștere a costurilor muncii, cu consecințe dezastruoase pentru toți”, a explicat Friedrich Merz. În Germania, aproximativ 75 de milioane de persoane depind de casele publice de asigurări, în timp ce 9 milioane sunt asigurate în sistem privat.

La sfârșitul lunii martie, o comisie de experți a prezentat o listă de 66 de propuneri menite să stabilizeze sistemul încă din 2027, cu economii potențiale de până la 42 de miliarde de euro. Foarte nepopulare, măsurile variau de la eliminarea asigurării de sănătate gratuite pentru soții fără copii sub șase ani, la reducerea indemnizației zilnice pentru concediul medical, până la introducerea unei taxe pe băuturile îndulcite…Selectând dintre aceste măsuri, Ministerul Sănătății intenționa să reducă costurile cu 19,6 miliarde de euro anul viitor, dar diferiți actori ai sistemului, precum și Partidul Social-Democrat și creștin-socialii bavarezi (CSU), s-au opus. Rezultatul?

16,3 miliarde de economii

Guvernul mizează acum pe o reducere a cheltuielilor de 16,3 miliarde de euro în 2027, adică puțin peste deficitul estimat. Asigurații cu venituri mai mari vor trebui să contribuie mai mult, asigurarea de sănătate nu va mai fi gratuită pentru soții fără copii sub șapte ani, ajutoarele pentru protezele dentare vor fi reduse, la fel și screeningurile pentru cancerul de piele.

Remunerațiile medicilor și ale spitalelor nu vor putea crește mai rapid decât veniturile caselor de asigurări, iar reducerea obligatorie acordată de companiile farmaceutice va fi majorată, cu excepția medicamentelor testate clinic în Germania sau a celor cu substanța activă produsă în țară. În cele din urmă, va fi introdusă în 2028 o taxă pe băuturile îndulcite, similară celei din Franța. „Voința de reformă a guvernului există, dar rămâne prea timidă”, a declarat Wolfgang Grosse Entrup, director general al Federației industriei chimice germane (VCI).

Pentru asigurați, însă, măsurile vor fi greu de acceptat. „Toată dificultatea va fi să li se explice oamenilor că trebuie să facă sacrificii, dar că și ceilalți actori ai sistemului – industria, medicii… – vor suporta sarcini mai mari. Trebuie ca acest lucru să fie bine înțeles, altfel partidele extremiste vor exploata situația”, explică Ursula Münch, politolog și directoare a Academiei de Formare Politică din Tutzing.

Proiectul de lege va fi prezentat Parlamentului până în vară, înainte de a ajunge la Senat. Un al doilea set de măsuri de economii, vizând termenul mediu și lung, va fi prezentat în decurs de un an.

sursa: RADOR RADIO ROMANIA