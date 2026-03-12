Hotelieri greci și bulgari se plâng de anulări în masă din partea turiștilor

Războiul din Iran și creșterea costurilor pentru transport redirecționează călătoriile, potrivit publicației bulgare Sega.

Războiul din Orientul Mijlociu afectează și turismul, inclusiv turismul bulgar. Asociația Hotelurilor și Restaurantelor din Bulgaria (BHRA) a anunțat că israelienii își anulează masiv rezervările pe coasta de nord a Mării Negre din Bulgaria și în stațiunea Bansko din cauza zborurilor incerte și a călătoriilor dificile. Cele mai afectate sunt rezervările pentru date apropiate.

În același timp, turiști străini își prelungesc șederea, a declarat BHRA. Industria sugerează că speră că va primi compensație din partea statului, avertizând că altfel vor exista concedieri și o creștere a șomajului.

Hotelierii greci se confruntă cu aceleași probleme și raportează anulări masive ale rezervărilor ca urmare a tensiunilor din Orientul Mijlociu. Prețurile combustibililor au dus, de asemenea, la o creștere a prețului biletelor pentru transport maritim, a relatat Radiodifuziunea Națională Bulgară.

Proprietarii de hoteluri din Grecia anunță că își pierd turiștii tradiționali din Israel și Statele Unite, care își anulează vacanțele și excursiile planificate din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Președintele sindicatului din domeniu, Tsiklakidis, spune că, dacă războiul continuă, până în luna mai pierderile pentru turismul grec vor fi deja uriașe.

Retragerile sunt cauzate în principal creșterii prețurilor la combustibil și transport. Prețurile pentru feriboturi au crescut cu 10%. Există, de asemenea, o creștere a transportului cu autobuzul - urban și interurban. Companiile aeriene garantează numărul de zboruri în timpul sezonului turistic, dar la prețuri mai mari.

Cu aceste vești proaste, mulți turiști se reorientează către destinații mai apropiate.

În același timp, există și o tendință inversă - tot mai mulți turiști își anulează vacanțele în Egipt și Turcia și se îndreaptă spre insulele grecești. Mica insulă Alonissos, de exemplu, se dovedește a fi un succes pentru britanici.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA