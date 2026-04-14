Imigrație: Spania lansează un amplu plan pentru regularizarea rezidenței

Procedura trebuie să înceapă chiar din această săptămână și se va încheia pe 30 iunie. Pentru a facilita implementarea, guvernul lui Sánchez va adopta un „decret regal” pentru a evita un vot în Parlament, unde executivul nu dispune de majoritate.

O politică opusă tendinței de înăsprire a migrației observate într-o mare parte a Europei. Spania lansează marți, 14 aprilie, un amplu plan de regularizare a imigranților fără acte, de care ar putea beneficia mii de persoane și ar sprijini economia, a anunțat prim-ministrul socialist Pedro Sánchez, scrie Liberation.

„Consiliul de Miniștri va aproba astăzi un decret regal care lansează procesul de regularizare extraordinară a persoanelor aflate în situație neregulamentară în țara noastră”, a declarat el într-o scrisoare adresată spaniolilor, publicată pe rețeaua socială X, confirmând această inițiativă anunțată la sfârșitul lunii ianuarie și care ar trebui să vizeze în principal migranți latino-americani. „Această regularizare este, înainte de toate, un act de normalizare. Ea constă în recunoașterea realității a aproape o jumătate de milion de persoane care fac deja parte din viața noastră de zi cu zi.

”Purtătoarea de cuvânt a guvernului său de stânga, Elma Saiz, a precizat la postul de radio Cadena Ser că procedura va „începe chiar din această săptămână”, începând de joi, 16 aprilie, online, apoi în mod fizic de luni, 20 aprilie, și „se va încheia pe 30 iunie”.

Îmbătrânirea populației

În scrisoarea sa către spanioli, Pedro Sánchez a justificat acest amplu plan de regularizare invocând „o necesitate” în contextul îmbătrânirii populației spaniole și pentru a susține economia națională, a patra din zona euro și în prezent una dintre cele mai dinamice din Europa.

„Suntem conștienți că migrațiile ridică provocări. Ar fi iresponsabil să negăm acest lucru”, a recunoscut el, considerând însă că „migrația este o realitate care trebuie gestionată cu responsabilitate, integrată cu justiție și transformată într-o prosperitate comună”.

„Este un proces de regularizare pe care l-am mai cunoscut de-a lungul celor peste 40 de ani de democrație din țara noastră, inclusiv sub guverne ale Partidului Popular”, a subliniat el și într-o conferință de presă de la Beijing, unde se află în vizită oficială, vizând principalul partid de opoziție de dreapta, care se opune acestei măsuri, la fel ca și extrema dreaptă Vox.

Decret regal

Pentru a facilita punerea în aplicare a planului său, guvernul lui Pedro Sánchez va adopta un „decret regal”, un tip de reglementare prevăzut de Constituție, care trebuie apoi publicat în Monitorul Oficial, dar fără a trece printr-un vot în Parlament, unde executivul nu are majoritate.

Această reformă este prezentată în urma unei inițiative populare semnate de peste 600.000 de persoane și susținute de aproximativ 900 de organizații, care cerea regularizarea excepțională a tuturor imigranților aflați în situație neregulamentară în Spania.

Spania este una dintre cele trei principale porți de intrare a imigrației în Europa, alături de Italia și Grecia, în principal prin arhipelagul său Canare, situat în nord-vestul Africii. Favorabil unei politici de primire, guvernul de stânga al lui Sánchez reprezintă o excepție în Uniunea Europeană în ceea ce privește politica migrației.

sursa: RADOR RADIO ROMANIA