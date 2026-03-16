Importurile de gaz rusesc au înregistrat un salt semnificativ în Europa

Exporturile de gaze așa-zise „turcești” și „azere” au crescut semnificativ de la începutul războiului din Iran. SUA sunt îngrijorate cu privire la reușita proiectului Coridorului Vertical și, potrivit unor informații, examinează scenarii alternative.

Moscova pare a fi unul dintre principalii câștigători ai războiului din Orientul Mijlociu, atât ca urmare a ridicării sancțiunilor americane împotriva țărilor care cumpără țiței rusesc, cât și prin relansarea exporturilor de gaze naturale în ultimele două săptămâni, comercializate sub camuflajul de a fi gaz „turcesc” și „azer”, cum se spune pe piețele europene, potrivit publicației elene euro2day.

Jocul care se desfășoară în regiune este demonstrat chiar de datele legate de cantitățile livrate de la începutul războiului către Europa de Est și Centrală, prin Turcia și conducta Transbalkan, adică infrastructura ce ar trebui utilizată și de Coridorul Vertical, după cum arată reprezentanți ai pieței din Grecia, dar și rapoartele unor analiști internaționali.

În prima săptămână a războiului, după cum a dezvăluit o analiză ICIS, exporturile de gaze naturale la granița turco-bulgară (punctul de interconectare „Strandzha 1”) au crescut de la aproximativ 2,4 GWh/zi la aproximativ 24 GWh/zi. O tendință care pare să se fi repetat și în a doua săptămână de război. Ceea ce este ciudat, după cum observă analiștii, este că, deși este vorba în principal de livrări spot, mai degrabă decât contracte pe termen lung care au caracteristica de a fi mai ieftine, prețul de vânzare a acestor cantități este mai mic față de prețurile actuale ale gazelor naturale de la bursa din Amsterdam, menținând costurile scăzute în sud-estul Europei.

Întrebați cum se explică această creștere uriașă a exporturilor, analiștii răspund că este probabil ca o entitate din Turcia să vândă cantități spot la prețuri mai mici decât cele ale contractelor pe termen lung. „Gazpromul rusesc a vândut anterior la prețuri TTF minus 20 €/MWh”, spune un trader activ în regiune, dar nu se poate dovedi cu certitudine că acestea sunt volume de gaz de origine rusă.

Tendințe de creștere a exporturilor se înregistrează și prin punctul vecin „Strandzha 2”, care conectează sistemul bulgar - și, prin urmare, cel european - cu conducta TurkStream 2 și vizează cantități de gaz livrate către Europa de către companii care au contracte pe termen lung cu Rusia.

Acesta este și motivul pentru care prețurile de la Balkan Gas Hub au scăzut sub 40 €/MWh, comparativ cu 50-60 €/MWh la bursa de la Amsterdam, după cum arată analistul ICIS, Aura Sabadus.

În același timp, Azerbaidjanul pare să se miște extrem de „agresiv” în ultima vreme, încercând să încheie contracte cu țări din regiune, cum ar fi țările din Balcanii de Vest și Ungaria, pentru livrări care urmează vechea interconectare prin sistemul turcesc de conducte, iar analiștii din domeniu corelează livrarea de volume tot mai mari cu posibilitatea amestecării cu gaz rusesc.

Toate acestea sporesc îndoielile cu privire la proveniența gazelor naturale care circulă în prezent în Coridorul Vertical, după cum spun reprezentanții unor companii grecești. Un semnal de alarmă a fost tras și de directorul general al companiei Aktor, Alexandros Exarchou, care, într-un interviu acordat ediției de duminică a ziarului „To Vima”, vorbește despre o serie de factori „din interiorul și din afara UE” care încearcă să submineze proiectul strategic al Coridorului Vertical, important pentru transportul de GNL american către Europa Centrală și de Sud-Est, pornind din Grecia.

18 martie - data intrării în vigoare a Regulamentului UE cu privire la proveniența gazului

Nu este o coincidență că aceste evoluții au loc în contextul începerii aplicării treptate a Regulamentului UE privind interzicerea gazelor naturale rusești, prima etapă importantă fiind data de 18 martie, când regimul juridic este activat și mecanismele de control de bază intră în vigoare.

Următoarea perioadă va arăta, așa cum spun factori de pe piață, în ce măsură va putea fi pusă în practică prevederea Regulamentului conform căreia importatorii trebuie să dovedească țara exactă de origine a produsului. Regulamentul prevede așa-numita „autorizare prealabilă” pentru fiecare import în UE, dar trasabilitatea este dificilă și rămâne de văzut dacă autoritățile vamale vor avea instrumente complete de verificare sau dacă va exista vreo posibilitate ca traderii să nu dezvăluie originea cantităților livrate, așa cum se întâmplă în prezent.

Imaginea de ansamblu conform căreia, în ciuda acordurilor de la Washington, lucrurile legate de Coridorul Vertical se mișcă extrem de lent, este întărită de comentariile făcute de factori de pe piață, cum că nu este evidentă intenția imediată a Comisiei Europene de a elimina obstacolele de reglementare, iar unele dintre țările implicate nu par să facă prea mari eforturi pentru o realizare cât mai rapidă a proiectului.

Încheierea unor contracte pe termen lung pentru livrarea de GNL american rămâne încă un deziderat, iar atâta timp cât astfel de contracte lipsesc, discuțiile pentru un al doilea terminal FSRU în Grecia vor rămâne doar „planuri pe hârtie”.

În același timp, cu cât planul este amânat mai mult, cu atât mai puternice vor fi scenariile precum cel pe care partea americană îl ia în considerare de a găsi rute alternative care ar putea ocoli Coridorul Vertical - cel puțin în forma sa actuală - și țările care nu par deosebit de dispuse față de acest proiect.

Faptul că partea americană ia în considerare alte scenarii pentru a debloca proiectul de export de GNL american dinspre sud către Ucraina se reflectă și în următoarele fraze spuse de șeful companiei Aktor în interviul său acordat ziarului To Vima: „Nu este vorba de a servi strategiile geopolitice ale unui alt stat, altul decât cel grec, în numele vreunui beneficiu economic - asta nu se va întâmpla. Voi continua să spun că trebuie să susținem componenta grecească a proiectului.

Trebuie să creăm acele condiții în care Coridorul Vertical să fie identificat cu componenta sa grecească pentru a obține beneficiile geostrategice și geopolitice de pe urma proiectului. Alternativele care nu susțin componenta grecească proiectului nu mă vor găsi pe mine partener”, a spus Exarchou.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA