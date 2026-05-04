În ce țări UE pensiile acoperă costul vieții și unde nu?

EURO2DAY face o comparație între pensiile medii anuale pentru limită de vârstă din fiecare țară europeană, pe baza sumelor nominale și a puterii de cumpărare.

Luxemburgul plătește cele mai mari pensii pentru limită de vârstă din UE, cu o valoare medie de 34.413 euro pe an, după care urmează Norvegia și Danemarca cu 30.543 euro și, respectiv, 29.176 euro. După aceea vin pensionarii din Austria, cu o pensie medie de 26.000 euro, și din Olanda cu 25.000 euro, potrivit Datapulse. Belgia și Irlanda, cu 24.000 euro, și Finlanda, cu 23.000 euro, Suedia, cu 23.000 euro, și Italia, cu 21.000 euro, completează primele zece țări cu cele mai mari pensii medii din Europa.

Este de remarcat faptul că economii mari, precum Germania, Franța și Spania, plătesc pensii care nu sunt cu mult peste medie. Concret, pensia medie anuală în Germania este de 19.138 euro, în Franța este de 19.750 euro, iar în Spania ajunge la 19.844 euro. De notat că pensia medie anuală în UE se ridică la 17.321 euro.

Grecia și Cipru, cu o pensie medie de 13.000 de euro în 2023, se află puțin sub media UE și sunt urmate de Portugalia cu 12 mii și Malta cu o pensie medie pentru limită de vârstă de 11.000 de euro pe an.Cele mai mici pensii medii din Europa sunt în Serbia cu doar 4.239 de euro pe an și Bulgaria cu 4.479 de euro, urmate de Muntenegru cu 5.000 de euro și Croația, România și Slovacia cu aproximativ 6.000 de euro fiecare.

Cu alte cuvinte, pensia medie anuală pentru limită de vârstă în termeni nominali în Grecia este mai mult decât dublă față de cea a unor țări din vecinătate și aproape triplă față de cea din Serbia și Bulgaria.Totuși, dacă pensiile nominale sunt transformate în unități de putere de cumpărare pentru a permite comparații care să țină cont de diferențele de prețuri de la o țară la alta, situația se schimbă.

Cu excepția Spaniei și, într-o măsură mai mică, a Italiei, puterea de cumpărare a pensiei medii în toate țările UE situate în primele zece scade și se apropie de media europeană de 17.321 euro.

În schimb, pensia reală medie anuală în țările cu cele mai mici pensii nominale este în creștere. Cea mai impresionantă este creșterea pensiei reale în România, care depășește 10.000 de euro ca putere de cumpărare față de valoarea nominală de 6.000 de euro, și în Polonia, care ajunge la o putere reală de cumpărare de13.000 euro de la o pensie nominală de 8.000 de euro. În plus, cei 4.479 euro din Bulgaria echivalează mai degrabă cu 8.000 de euro, deoarece costul vieții este mai mic, după cum arată Datapulse.

Grecia apare printre câștigători, deoarece pensia medie anuală transpusă în unități de putere de cumpărare depășește ușor 15.000 de euro, apropiindu-se de media europeană. Același lucru este valabil și pentru Cipru, dar într-o măsură mai mică.

De mare interes este studiul realizat de Datapulse privind diferențele dintre costul mediu anual al vieții unui pensionar și pensia de bătrânețe pe care o primește în țara sa, utilizând date Eurostat. Conform unui grafic Datapulse, doar în Spania (+3%), România (+21%), Polonia (+4%) și Republica Cehă (+18%), pensia medie acoperă cheltuielile medii de trai. În restul țărilor UE, acest lucru nu este valabil.

În Bulgaria, cheltuielile medii depășesc pensia medie cu 2% , fiind urmată de Danemarca cu 7%. În Letonia, diferența este de 13%, iar în Grecia de 14%, deoarece costul anual al vieții este estimat la aproape 15.000 de euro, iar pensia medie de bătrânețe este de aproape 13 mii de euro pe an.Pensionarii din Croația, Slovenia, Norvegia, Ungaria și Lituania se confruntă cu cea mai mare problemă. Pensiile lor sunt, în medie, cu 40%, 39%, 38%, 37% și, respectiv, 34% mai mici decât costul anual al vieții, conform datelor din 2023.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA