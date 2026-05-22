În fața lui Trump, Europa transformă Mexicul într-un partener strategic

Noul acord UE-Mexic, la 26 de ani după primul, merge mult dincolo de comerț: este și un răspuns la dezordinea globală, scrie Le Point.

Mexicul și Uniunea Europeană au deja o istorie lungă și fructuoasă. De la intrarea în vigoare a acordului lor comercial în anul 2000, comerțul bilateral s-a triplat. Astăzi, acesta se ridică la 86,8 miliarde de euro pe an pentru bunurile comercializate și la 29,7 miliarde de euro pe an pentru servicii.

Așadar, de ce este nevoie să se actualizeze ceva ce a funcționat atât de bine?

Negociatorii europeni și mexicani și-au luat timpul necesar pentru a analiza îmbunătățirile: unsprezece ani de negocieri, uau! Acordul de liber schimb din 2000 a fost restrâns. Solid, dar limitat la aspectele tradiționale. Se concentra în principal pe bunuri industriale. Agricultura a fost în mare parte exclusă. Serviciile, tehnologia digitală, achizițiile publice și proprietatea intelectuală erau toate capitole goale sau învechite.

Toată lumea va fi de acord că lumea anului 2026 nu mai este lumea anului 2000. Regulile comerțului internațional, odinioară considerate de la sine înțelese, sunt acum negociate prin tarife punitive. Mulțumim, Trump! În acest context, un acord care a funcționat bine ieri ar putea deveni inadecvat mâine. Acest dezechilibru - atât comercial, cât și geopolitic - este cel pe care acordul semnat pe 22 mai la Mexico City își propune să îl corecteze.

În domeniul agricol, Mexicul s-a angajat să elimine tarifele vamale la exporturile europene. Aceste tarife erau uneori prohibitive: 20% pentru paste, ciocolată, cartofi și mere; 45% pentru ouă și produse din carne de porc; și până la 100% pentru carnea de pasăre. Toate acestea vor fi eliminate treptat, dar definitiv.

Pentru produsele sensibile, în așteptarea eliminării complete a embargoului mexican asupra armelor, cotele tarifare zero deschid acum piața mexicană exportatorilor europeni. Europa va putea vinde 50.000 de tone de lapte praf, 30.000 de tone de carne de vită, 20.000 de tone de pulpe de pui și 10.000 de tone de mușchiuleț de porc.

În schimb, pentru produsele mexicane care intră pe piața europeană, cotele sunt foarte limitate: 5.000 de tone de carne de vită la o rată tarifară redusă (7,5%), 6.667 de tone de piept de pui și 7.000 de tone de etanol pentru băuturi spirtoase. Comisia subliniază dimensiunea foarte mică a cotelor alocate producătorilor mexicani. Aceasta este de douăzeci de ori mai mică (pentru carnea de vită) decât cotele oferite țărilor Mercosur. Comisia Europeană dorește să evite repetarea îndelungatei saga a controverselor din jurul acordului Mercosur (care a intrat în aplicare provizorie la începutul lunii mai).

Acordul privind protecția indicațiilor geografice (IG) este remarcabil: 568 de IG europene vor fi acum protejate în Mexic, inclusiv vinuri fine, bere, băuturi spirtoase și brânzeturi. În practică, imitațiile mexicane ale produselor regionale europene vor trebui să își schimbe etichetarea și să nu mai inducă în eroare consumatorii locali cu privire la adevărata origine a produsului.

O altă evoluție nouă: serviciile financiare, telecomunicațiile, transporturile și comerțul digital se deschid pe baze nediscriminatorii. Piețele mexicane de achiziții publice - federale și acum în paisprezece state - devin accesibile companiilor europene în condiții de egalitate cu cele mexicane. Proprietatea intelectuală este aliniată la standardele europene, mult dincolo de minimele OMC.

Acordul nu este doar o listă de tarife. După cum a declarat Kaja Kallas din Mexico City, este și "o declarație geopolitică" care deschide spre o viziune comună asupra dezvoltării durabile, a drepturilor lucrătorilor și a protecției mediului. În aceste trei domenii, angajamentele sunt obligatorii din punct de vedere juridic și fac obiectul unui mecanism de soluționare a litigiilor în caz de încălcare, similar acordului cu Chile. Principiul precauției este inclus explicit în text. Standardele sanitare și fitosanitare europene nu pot fi reduse.

Un sistem de protecție a investițiilor înlocuiește vechiul mecanism de arbitraj investitor-stat cu o instanță permanentă de investiții, cu judecători numiți, proceduri publice și posibilitatea de apel. Aceasta este abordarea deja adoptată între UE și Canada, Singapore, Vietnam și Chile.Mexicul este un furnizor important de materii prime critice - litiu, cobalt și elemente din pământuri rare. Acordul garantează acces nediscriminatoriu pentru europeni și interzice prețurile duble. Investițiile europene vor putea deschide proiecte în Mexic. Într-o lume în care dependența de aprovizionări riscante a devenit o obsesie pentru cancelariile europene, aceasta nu este o clauză tehnică, ci una strategică.

Rămâne o întrebare, pe care Comisia a abordat-o cu atenție: prezența puternică a Chinei în Mexic, în special în sectorul vehiculelor electrice. Un acord de liber schimb include întotdeauna reguli de origine: acestea definesc ce trebuie să conțină un produs "local" pentru a se califica pentru tarife preferențiale. Fără aceste reguli de origine, nimic nu ar împiedica un producător chinez să își asambleze vehiculele în Mexic și apoi să le exporte în Europa la tarife reduse, ocolind astfel barierele vamale pe care Bruxelles-ul le-a ridicat împotriva Beijingului.

Prin urmare, regulile de origine ale acordului din 2000 au fost menținute neschimbate în noul text. Decizia a fost deliberată. "Am decis să păstrăm exact regulile de origine ale acordului din 2000 tocmai pentru a menține standarde ridicate pentru o producție locală autentică", explică un înalt funcționar al Comisiei. "Suntem încrezători că acest lucru nu va crea o poartă secretă pentru producția chineză". UE se va asigura că această poartă secretă rămâne închisă în mod corespunzător.

Acordul UE-Mexic face parte dintr-o tendință mai amplă de interes european reînnoit pentru America Latină. În 2023, UE și Chile au finalizat un acord comercial modernizat, care a fost ulterior completat de amploarea acordului Mercosur. În prezent, 97% din PIB-ul Americii Latine și Caraibelor este acoperit de acorduri comerciale preferențiale cu Uniunea Europeană. Nicio altă regiune din lume nu are o densitate atât de mare de legături contractuale cu Bruxelles-ul.

UE rămâne principalul investitor străin din regiune, devansând Statele Unite și China: 11.000 de companii europene sunt stabilite în Mexic. Acestea angajează, direct sau indirect, 5 milioane de persoane. Aceasta nu este doar o prezență simbolică.

Prin fracturarea liberului schimb, Donald Trump a impus un răspuns geopolitic din partea națiunilor: cele care încă mai cred în comerțul echilibrat, reglementat de statul de drept, se regrupează. Prin urmare, Comisia a accelerat crearea unei rețele de parteneri de încredere pentru a atenua turbulențele actuale.

Mexicul, pe care Europa l-a sărbătorit vineri seară, nu se află tocmai într-o poziție de seninătate. În nord, se confruntă cu Donald Trump. Acordul USMCA – care leagă Mexicul de Statele Unite și Canada din 2020 – intră în revizuire oficială pe 1 iulie 2026 .Data este contractuală: cele trei părți trebuie fie să prelungească acordul pentru șaisprezece ani, fie să intre într-un ciclu de zece ani de revizuiri anuale, la sfârșitul căruia textul expiră.

Secretarul Economiei, Marcelo Ebrard, a recunoscut public săptămâna trecută: termenul limită de 1 iulie nu va fi respectat. Sunt așteptate revizuiri anuale.Washingtonul a lansat negocieri bilaterale în martie – fără Canada, ceea ce nu a trecut neobservat. Jamieson Greer, reprezentantul comercial al SUA, a fost flexibil față de Mexico City, dar mult mai puțin față de Canada condusă de Mark Carney. Pentru Mexico City, aceasta este o manevră delicată.

Pe de o parte, este necesar să se concilieze cu Washingtonul în ceea ce privește USMCA, care reprezintă 83% din exporturile mexicane. Pe de altă parte, este crucial să nu cadă în capcana dependenței exclusive de piața americană. Din această perspectivă, acordul cu UE este atât o poliță de asigurare, cât și un câștig comercial.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA