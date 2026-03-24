În Germania, partidul liberal se teme pentru supraviețuirea sa

Apărător al unei linii liberale, ostilă îndatorării statului, partidul născut în perioada postbelică s-a radicalizat într-un sens libertarian, sub presiunea extremei drepte.

Luna aceasta, cu mai puțin de 5% din voturi, a fost exclus din parlamentul a două landuri.

Partidul liberal german este pe cale să dispară din viața politică? Întrebarea nu este deloc ipotetică pentru această formațiune născută în perioada postbelică și care a fost mult timp un pilon al coalițiilor de la Berlin. Partidul Liber-Democrat (FDP) a suferit, unul după altul, două înfrângeri usturătoare la ultimele două alegeri regionale desfășurate în vestul Germaniei: mai întâi, pe 8 martie, în Baden-Württemberg, un land în care era prezent de șaptezeci și patru de ani și care servea drept laborator politic pentru el. Apoi, duminică, 22 martie, în Renania-Palatinat, unde făcea parte din guvernul regional în exercițiu. În ambele cazuri, nu a reușit să obțină cele 5% necesare pentru a rămâne reprezentat în parlamentul regional.

„FDP a dispărut definitiv, ca să spunem așa, de pe scena politică germană, nu va mai juca niciun rol”, profețise cancelarul conservator Friedrich Merz pe 9 martie, a doua zi după alegerile din Baden-Württemberg. Două săptămâni mai târziu, luni, 23 martie, întreaga echipă de conducere a FDP, inclusiv președintele său, Christian Dürr, și-a dat demisia. Echipa precedentă părăsise deja parțial corabia după alegerile legislative din 23 februarie 2025, care se soldaseră cu un adevărat dezastru pentru partid.

Identificabil prin culoarea galbenă a afișelor sale, FDP susține în mod tradițional o linie liberală, ostilă datoriei și favorabilă mediului de afaceri, apreciată de antreprenori, profesiile liberale și companiile de familie care formează celebrul „Mittelstand” german. Însă ascensiunea partidului de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD), care câștigă de asemenea popularitate în rândul acestui electorat, l-a împins să se radicalizeze. FDP se definește astăzi drept un partid al „centrului radical”, împrumutând din registrul anti-stat al libertarienilor americani. În Baden-Württemberg, pe 8 martie, partidul ar fi pierdut 65.000 de voturi în favoarea AfD, potrivit Institutului Infratest Dimap.

„O chestiune de supraviețuire”

Această strategie de radicalizare „este un eșec total, consideră fostul ministru al transporturilor Volker Wissing, figură a partidului, într-un interviu acordat ziarului Die Zeit, publicat duminică. Radicalitatea nu corespunde FDP. Ar trebui să fie un partid al echilibrului, liberalismul nu caută nimic radical”. În opinia sa, Constituția germană „impune stabilitatea și, pentru aceasta, cere întotdeauna coaliție, compromis. Nu să ne învingem unii pe alții. Or, tocmai această dorință pare să-i anime pe libertarieni”, care „au dificultăți în a tolera alte opinii politice și în a căuta un echilibru cu cei care gândesc diferit”.

Pentru el, curentul libertarian s-a consolidat în interiorul partidului după criza euro, începând din 2010. „De atunci, partidul are dificultăți în a încheia compromisurile necesare cu ceilalți”, estimează el. „Împărtășesc ideea că statul nu trebuie să intervină prea mult în libertățile individuale. Dar nu împărtășesc ideea că ar trebui să rămână complet în afara tuturor lucrurilor.

”FDP, care a făcut parte din coaliția „semafor” a cancelarului Olaf Scholz între 2021 și 2024, alături de social-democrații din Partidul Social-Democrat și de Verzi, a provocat astfel prăbușirea guvernului în toamna anului 2024, pe fondul tensiunilor dintre cancelarul Scholz și ministrul finanțelor de atunci, liberalul Christian Lindner, în legătură cu recurgerea la datorie, în special pentru finanțarea ajutorului acordat Ucrainei.

O criză politică din care partidul, considerat responsabil pentru convocarea alegerilor anticipate, nu și-a revenit. Nu a reușit să obțină cele 5% necesare pentru a-și păstra prezența în Bundestag la alegerile din februarie 2025, astfel că nu mai este reprezentat acolo de un an. Totuși, până la începutul anului 2026, era încă prezent în jumătate dintre parlamentele regionale germane.

Astăzi, doar guvernul landului Saxonia-Anhalt mai include un ministru FDP. Însă alegeri regionale vor avea loc pe 6 septembrie în acest land din est, unde sondajele îi acordă în prezent 2% din voturi. „Atunci când un partid nu mai obține decât 2% din voturi, este o chestiune de supraviețuire”, recunoaște fosta deputată FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann, în prezent eurodeputată, într-un interviu acordat cotidianului Tagesspiegel, publicat luni. Partidul urmează să se reunească la sfârșitul lunii mai într-un congres federal. Acolo se va juca, fără îndoială, o parte din viitorul său.

Sursa: Le Monde/RADOR RADIO ROMANIA