În primele patru luni din 2026 imigrația ilegală în UE a scăzut cu 40%

Frontex, agenția Uniunii Europene care monitorizează fluxurile și mișcările migratorii la frontierele externe, raportează într-un buletin informativ că sosirile imigranților ilegali în UE au scăzut vertiginos.

Sc[derile sunt de 40%, în primele patru luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Datele sunt destul de consistente pe toate rutele principale care traversează Mediterana, iar această scădere drastică vine în urma scăderii deja înregistrate anul trecut, când sosirile au scăzut cu 25%, conform Corriere della Sera.

Datele Frontex rescriu în manieră radicală narațiunea susținută deseori despre fenomenul migrației, care a fost descris ca o „invazie” de străini. Agenția însăși subliniază însă că declinul se datorează unor factori specifici, dar că presiunea la frontierele europene ar putea crește ca urmare a turbulențelor internaționale care zguduie Orientul Mijlociu și Africa.

Datele preliminare publicate de Bruxelles arată că sosirile de imigranți ilegali între ianuarie și sfârșitul lunii aprilie au totalizat 28.500, cifra reprezentând o scădere de 40% față de primele patru luni ale anului 2025. Ruta vest-mediteraneană (care duce spre coastele Spaniei) a înregistrat cel mai dramatic declin, un uimitor 78%.

Ruta central-mediteraneană (între Africa de Nord și Italia) rămâne cea mai aglomerată, dar s-a redus cu 45% față de primele patru luni ale anului 2025, parțial pentru că Libia rămâne cel mai aglomerat punct de plecare. Migrația spre coastele Greciei a fost mai modestă, de „doar” 32%. În schimb ruta care duce imigranții către Insulele Canare, a crescut cu 78%. Nu în ultimul rând, ruta terestră prin Balcani a scăzut cu 19%.

Cum poate fi explicată o scădere atât de dramatică a numărului de sosiri? Frontex atribuie acest lucru mai multor factori. Printre aceștia se numără acordurile semnate de Spania cu guvernele Senegalului, Mauritaniei și Gambiei, care au încetinit plecările, și faptul că condițiile meteorologice din primele luni ale anului nu au favorizat traversările. Agenția UE nu încurajează însă optimismul, deoarece rețelele de trafic de persoane se adaptează ușor, iar situația se poate schimba rapid.

„Numărul total de sosiri ilegale continuă să scadă”, subliniază Frontex, însă costul uman rămâne devastator. Potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație, de la începutul anului în Marea Mediterană și-au pierdut viața peste 1.200 de persoane. „Rețelele criminale de trafic de persoane continuă să trimită oameni pe rute periculoase la bordul unor nave supraaglomerate și nepotrivite pentru navigație, indiferent de condiții”.

Raportul se concentrează apoi asupra Orientului Mijlociu, unde situația rămâne volatilă: un număr semnificativ de refugiați s-au mutat în Liban și de acolo ar putea încerca traversarea spre Cipru și alte destinații mediteraneene.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA